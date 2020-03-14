Ещё одну улицу раскопали в центре Калуги

В субботу, 14 марта, в Калуге перекрыли участок улицы Горького между Жукова и Суворова. Проехать нельзя с Жукова в сторону Чижевского.
На этом участке меняют водопроводные сети. По предварительной оценке, работы должны завершиться во второй половине апреля.
С улицы Жукова теперь нельзя повернуть в сторону Чижевского.
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Хотя пробок вряд ли удастся избежать. Уже в субботу тяжело было проехать по Жукова. Много машин скапливалось и на Горького – водители ждали своей очереди, чтобы повернуть в сторону площади Победы. В будние дни обстановка грозит стать ещё напряженнее.
Проезд открыт только в обратную сторону.
Уже в субботу на Горького и Жукова скапливались пробки.
Возрастет нагрузка на улицы Жукова и Кирова.
Ремонт на Горького продолжается уже несколько недель, однако до этого рабочие занимали только территорию между проезжей частью и тротуаром.
Трубы нынешней весной меняют на Советской, Горького, Московской и Салтыкова-Щедрина.
Как мы уже рассказывали, до середины июня будут раскопаны участки улицы Советской. А движение по всей улице Московской обещают открыть только в апреле.
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