Ещё одну улицу раскопали в центре Калуги

В субботу, 14 марта, в Калуге перекрыли участок улицы Горького между Жукова и Суворова. Проехать нельзя с Жукова в сторону Чижевского.

На этом участке меняют водопроводные сети. По предварительной оценке, работы должны завершиться во второй половине апреля.

С улицы Жукова теперь нельзя повернуть в сторону Чижевского.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Хотя пробок вряд ли удастся избежать. Уже в субботу тяжело было проехать по Жукова. Много машин скапливалось и на Горького – водители ждали своей очереди, чтобы повернуть в сторону площади Победы. В будние дни обстановка грозит стать ещё напряженнее.

Проезд открыт только в обратную сторону.

Уже в субботу на Горького и Жукова скапливались пробки.

Возрастет нагрузка на улицы Жукова и Кирова.

Ремонт на Горького продолжается уже несколько недель, однако до этого рабочие занимали только территорию между проезжей частью и тротуаром.

Трубы нынешней весной меняют на Советской, Горького, Московской и Салтыкова-Щедрина.

Как мы уже рассказывали, до середины июня будут раскопаны участки улицы Советской. А движение по всей улице Московской обещают открыть только в апреле.