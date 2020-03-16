Авария в Турынино остановила движение со стороны центра

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник, 16 марта, огромная пробка вновь образовалась на улице Советской в Калуге. В сторону центра машины стояли от Ждамирово до Турынино-2.

А около 11:00 ситуацию на Советской осложнило ДТП в районе поворота на турбинный завод. Фото прислала подписчица «Калужского перекрёстка» в социальной сети «ВКонтакте» Катерина Бочкова.

Движение теперь затруднено и со стороны центра. Пробка растянулась до окружной дороги.

Движение затруднено в обе стороны.