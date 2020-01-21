Синие мосты опять решили реконструировать

В понедельник, 20 января, на планёрке в горуправе исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ неожиданно для всех поднял тему реконструкции Синих мостов – одного из самых проблемных участков в Калуге.

В последний раз этот вопрос обсуждался публично в августе 2018 года. Тогдашний градоначальник Дмитрий Разумовский в интервью kp40.ru рассказывал, что решение о реконструкции Синих мостов принято и что «сейчас идёт проработка».

Он также сообщил, что работы будут проводиться, скорее всего, в формате государственно-частного партнёрства и что потенциальный концессионер у горуправы есть.

- Чем закончилась эта история? – поинтересовался у коллег Дмитрий Денисов.

- Окончательных договорённостей на данный момент нет, - ответил заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Дмитрий ШМАКОВ.

- Конкурсная документация разрабатывается, там достаточно сложная структура самого концессионного соглашения, - добавил заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений Виталий ЕРЕМЕЕВ. – В связи с тем, что есть достаточно большое количество неопределённостей, связанных с самим проектом, с землями, проектными условиями и т.д., необходимо будет его закрывать. Я думаю, в течение полутора-двух месяцев мы закончим…

- Я понял, - ответил Денисов. – Просто меня смущает, что вопрос с этим концессионером слишком затянулся. О чём это говорит? О том, что у него недостаточно ресурсов, желания, чтобы реализовать проект. А прикрываться невозможностью договориться с концессионером и не делать на важнейшем этапе – этапе разработки проекта реконструкции данного объекта, я считаю, это неправильно.

По мнению исполняющего полномочия градоначальника, в городе должен быть так называемый задел в виде проектов, прошедших экспертизу и готовых к реализации.

- В областном правительстве регулярно бывают такие случаи, когда в область приходят какие-то ресурсы и нам необходимо включить в финансирование правильный объект, - пояснил Дмитрий Денисов.

В Калуге таким первоочередным заделом, кроме Синих мостов, станут детский сад в посёлке Дубрава (он находится на контроле в администрации президента) и автодорога «улица Светлая – Окружная дорога», которая находится в аварийном состоянии.

- По Синим мостам, учитывая, что какая-то работа с концессионером велась, давайте ставить точку и определяться: либо самостоятельно этот проект с помощью областного правительства реализуем, либо… Не будем витать в облаках вместе с концессионером и ждать, когда он созреет, - резюмировал Дмитрий Денисов.

Синие мосты и прилегающая к ним территория являются одним из самых проблемных транспортных участков в Калуге. По расчётам экспертов, к 2035 году интенсивность автомобильного движения здесь может составить более 2100 машин в час.

О необходимости реконструкции объекта говорят на протяжении пяти лет. В 2015 году этой теме было посвящено три больших совещания, однако, приступить к практическим действиям так и не удалось.

Проводить реконструкцию специалисты предлагают в два этапа. Первый заключается в строительстве рядом с Синими мостами второго путепровода, по которому будет организовано двухполосное движение. Второй этап – строительство эстакады, которая свяжет улицы Ленина и Тарутинскую. Общая стоимость проекта оценивается в сумму около 7 млрд. рублей.

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