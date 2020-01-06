В какие микрорайоны троллейбусы развезут калужан в рождественскую ночь

В связи с проведением ночных богослужений после их окончания в ночь с 6 на 7 января будет организовано движение восьми троллейбусов. Все они отправятся от площади Старый торг по следующим маршрутам.

№1: ул. Ленина — до вокзала Калуга 1.

№2: ул. Московская — Терепец.

№3: наружное кольцо по ул. С.-Щедрина — КЗТА — пл. Победы — к-тр «Центральный». Далее — по ул. Московской в депо.

№6: ул. Гагарина — ул. Кирова — пл. Победы — ул. М. Жукова до ост. «Дубрава». Далее — по маршруту №6 в депо.

№8: ул. Московская — площадь Московская — ул. Ольговская.

№9: ул. Московская — пос. Северный.

№10: ул. Московская — пл. Московская — ул. Гурьянова.

№18: ул. Гагарина — пл. Мира — мкр. «Кошелев».