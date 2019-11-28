Пять троллейбусных маршрутов остановились в Калуге

Днём в четверг, 28 ноября, в Калуге перестали ходить троллейбусы пяти маршрутов - №2, 5, 6, 9 и 17. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ.

В «Управлении Калужского троллейбуса» рассказали, что сейчас идет ремонт сходной стрелки в районе дома №256 на улице Московской.

- Ориентировочный срок окончания работ - 15:40, - обещают транспортники.

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