Улицу Суворова готовят к платной парковке

В ближайшие дни в Калуге должна заработать платная парковка на улице Суворова. На недавнем заседании в гордуме чиновники доложили, что пуск намерены провести до конца ноября. То есть у калужан осталось не больше недели, чтобы бесплатно постоять вдоль дороги на Суворова.

Знаки, сообщающие водителям о необходимости оплаты, уже висят на столбах.

А вот разметки на дороге пока так и не появилось. Ранее чиновники заявляли, что для её нанесения температура воздуха должна быть не ниже +5, поэтому, вполне вероятно, места разметят краской только весной.

Стоит отметить также, что в нескольких местах на Суворова появились знаки «Парковка для инвалидов». Водителям стоит быть внимательными при парковке, так как Суворова – одна из немногих улиц города, на которой постоянно работает эвакуатор.

Напомним, час парковки в любой день с 9:00 до 21:00 обойдется в Калуге в 35 рублей. Исключение составляют лишь несколько праздничных дней: 1 - 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-5 мая, 9-12 мая, 12 июня, День города (последняя суббота августа) и 4 ноября.

Недавно чиновники рассказывали, что жителей улиц с платной парковкой должны предусматриваться какие-то льготы.

- Сейчас прорабатываем возможность именно для местных жителей сделать абонемент либо освободить от платы, либо сделать её условной, - рассказывал городской голова Дмитрий Разумовский. - Например, ночью она будет бесплатной для местных жителей, днём - какая-то символическая плата. Посмотрим.

Однако дальше разговоров дело пока не пошло.

Напомним, также в Калуге планируется ввести платную парковку на улицах Достоевского и Дзержинского. Однако для этого нужно вложить средства в закупку паркоматов, а в бюджете 2020 года деньги на это не предусмотрены.

Уважаемые водители, а сколько вы тратите денег на парковку? Расскажите в комментариях!