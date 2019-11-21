Путин возмутился новой стоимостью справки для водителей

Как мы уже рассказывали, из-за новых правил федерального Минздрава справки для водителей в наркодиспансере Калуги в ближайшее время должны были подорожать в 8 раз – с 500 до 4000 рублей. Однако днём в четверг, 21 ноября, стало известно, что вступление в силу приказа министерства будет отложено.

Ситуацию в четверг прокомментировал и президент России Владимир Путин.

– Минимальный уровень оплаты труда – 11 280 рублей, – напомнил он. – Такую зарплату получает 3,2 миллиона человек. Да ещё работодатели частенько, нарушая закон, меньше платят. 5 тысяч нужно отдать за эту справку? Это чушь какая-то.

Напомним, новые правила были призваны не пустить за руль наркоманов и алкоголиков. Таких людей собирались выявлять на стадии получения справки с помощью дополнительных исследований. Однако из-за них существенно возросла бы стоимость анализов и самой справки.

Во многих городах России, в том числе и в Калуге, к наркодиспансерам выстроились огромные очереди из желающих получить справку до подорожания.

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