Чиновники передумали: подорожание справки для водителей откладывается

Как мы уже рассказывали, из-за новых правил федерального Минздрава справки для водителей в наркодиспансере Калуги в ближайшее время должны были подорожать в 8 раз – с 500 до 4000 рублей. Однако днём в четверг, 21 ноября, стало известно, что вступление в силу приказа министерства будет отложено. В своем телеграмм-канале об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег САЛАГАЙ.

- С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, - написал Салагай. - Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.

Когда приказ о новых анализах все-таки вступит в силу, пока не сообщается.