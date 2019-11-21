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Сюрприз для водителей: справка из наркодиспансера подорожает в 8 раз

21.11.2019 12:28 20 3431 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Сюрприз для водителей: справка из наркодиспансера подорожает в 8 раз

Российское законодательство подготовило для автомобилистов неприятный сюрприз. В пятницу, 22 ноября, вступит в силу приказ федерального Минздрава, который коснется всех водителей, которым предстоит получать права или менять старые на новые.

Новые правила призваны не пустить за руль наркоманов и алкоголиков. Таких людей будут выявлять на стадии получения справки с помощью дополнительных исследований. Однако из-за них существенно возрастет стоимость анализов и самой справки.

По интернету пошли слухи, что стоимость справки вырастет до 8000 рублей. Из-за этого на улице Шахтеров в Калуге скопилась толпа из тех, кто желает получить документ по старой цене. Очередь в последние дни занимают глубокой ночью.

А как будет на самом деле? Главный врач областного наркодиспансера Игорь ГОРБАЧЕВ рассказал, что 22 ноября в Калуге ничего не поменяется. Но с 15 декабря стоимость справки для водителей вырастет с 500 до 950 рублей. А через пару месяцев - и вовсе до 4000 рублей.

- По новому приказу нам предстоит брать анализы на десять наркотиков, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который показывает хроническую алкогольную интоксикацию, - пояснил Горбачев. - Но приказ Минздрава был столь внезапным, что мы не успеем запустить тестирование в полном объеме с этой пятницы. Необходимо закупить различные реактивы, тесты, оборудование. Поэтому до 15 декабря в областном наркодиспансере для водителей ничего не изменится. Мы будем делать тесты на три наркотика, как и делали, стоимость справки останется прежней - 500 рублей. С 15 декабря, когда мы получим тесты уже на десять наркотиков, стоимость справки возрастет до 950 рублей. Самый дорогой анализ в этой процедуре – на CDT – маркер хронической интоксикации, его стоимость 3 тысячи рублей. Оборудование для его определения мы будет закупать. После этого справка водителя будет стоить около 4000 рублей.

Также сообщается, что новые дорогие анализы будут делаться несколько часов. Поэтому водителям придется не раз отпрашиваться с работы. А учитывая размер госпошлины на водительское удостоверение, стоимость общей медсправки и справки из психоневрологического диспансера, замена прав обойдется калужанам примерно в 10 000 рублей.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто
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