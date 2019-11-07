Асфальт новых дорог рассчитан минимум на 10 лет

В среду, 6 ноября, региональный министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА рассказала журналистам как в Калужской области реализуются три национальных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

- Дороги в этом сезоне - одна из самых обсуждаемых тем не только в Калужской области, но и во всей России, - отметила министр. - 83 региона стали участниками национального проекта.

Такого ещё не видели

- Нам удалось провести в нормативное состояние 177 км региональной сети дорог. Эта цифра, которая превышает в 2-3 раза и 2016, и 2017 годы.

Ольга Иванова рассказала, что работы велись практически во всех муниципальных образованиях. Приводилось в порядок не только дорожное полотно, но и обочины, устанавливались новые автобусные павильоны.

В итоге в сельской местности удалось отремонтировать более 30 км дорог, появилось порядка 40 км новых.

Большое внимание уделялось вопросу безопасности дорожного движения.

- Как показывает статистика, там, где на опасных участках появляется освещение, аварийность значительно снижается, - рассказала министр.

На аварийно-опасных участках установили 16 км новых линий электроосвещения. Ранее эта цифра не превышала 6 км в год.

Лихун, ул. Молодёжная.

«Калужская агломерация»

На территории Калужской области создана «Калужская агломерация». Ядро агломерации - город Калуга, спутники - прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы, а также городской округ «Город Обнинск».

Протяженность дорожной сети городской агломерации составляет 1 779 км, из них: автомобильные дороги федерального значения - 277 км, регионального значения - 833,5 км, местного значения – 668,5 км.

В рамках нацпроекта в Калужской агломерации работы выполнены на 12 улицах Обнинска, общей протяженностью 12 км. Кроме того, в наукограде появились новые современные пешеходные переходы и светофоры, были установлены и автопавильоны.

В Калуге отремонтировано 29 улиц протяженностью 55 км.

- Учитывая, что областной центр готовится к юбилею – 650-летию, основной объём федеральных средств – 80 % - мы направили на приведение в порядок улично-дорожной сети областного центра, - рассказала Ольга Иванова.

Ул. Калужская.

Коммунальщики трудились с дорожниками

- Мы понимали, что одна только замена дорожного покрытия не принесёт результат, который мы ждём от национального проекта. Поэтому все дорожные работы были синхронизированы с работами по перекладке аварийных инженерных сетей. Их начали проводить с апреля и завершили уже в августе, - сообщила министр.

Таких объёмов областная столица ещё не видела: было заменено и отремонтировано более 16 километров коммуникаций водоснабжения и водоотведения, 9 километров теплосети, заменено более 600 канализационных колодцев, 150 из которых вынесено с проезжей части на пешеходную.

- По требованию губернатора мы сохранили все съезды, не важно, какого они размера, - добавила Ольга Иванова.

В итоге в Калуге было отремонтировано 400 съездов.

В настоящее время выполняется реконструкция аварийного моста через реку Яченка у деревни Белой, реконструкция третьего участка автодороги «Правый берег – Шопино», устройство кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар, строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Веснушки», а также строительство дороги, обеспечивающей прямой выход на Южный обход. Её протяженность - три километра.

По итогам 2019 года в Калуге на ремонт и реконструкцию дорог, замену сетей, было выделено почти три миллиарда рублей.

Ул. Марата.

Контроль качества

Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется качеству, в том числе выполнению требований к толщине асфальта, её уплотнению, а также водонасыщению. Инструментально проверяется ровность укладки верхнего слоя. Проверку осуществляет не только лаборатория городского хозяйства Калуги, но и региональная лаборатория ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», а также федеральные власти в лице ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск».

- У нас пятиступенчатый контроль качества. Я уверена, что при таком контроле все работы качественные. На сегодняшний день ни одного некачественного квадратного метра не принято. Всё дорожное покрытие выполнено с применением щебеночно-мастичного асфальта М 20. Его технические характеристики позволят не проводить ремонт дорог в течение десяти лет.

В 2020 году реализация проекта на территории региона продолжится. Планируется завершить ремонт улично-дорожной сети Калуги, продолжить ремонт в Обнинске и Малоярославце, а также в других городах и сёлах области.

К слову, до 2024 года 85 % дорог «Калужской агломерации» должны быть приведены в нормативное состояние.

Ул. Прончищева

Самсоновский проезд.

Ферзиково - Дугна.

Ферзиково - Сугоново.