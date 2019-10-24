Грядет похолодание: водителей предупреждают об опасных дорогах

С 29 октября в Калужской области ожидается похолодание. Об этом в четверг предупреждает региональное управление ГИБДД.

- Понижение температуры воздуха и выпадение осадков могут негативно влиять на безопасность дорожного движения, - предупреждают в дорожной полиции.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на перекрестках.

В свою очередь пешеходам напоминают, что выходить на нерегулируемый переход можно только в том случае, если они убедятся в безопасности своих действий.

- В случае возникновения сложных дорожных ситуаций вы можете обратиться в дежурную часть по телефонам 50-16-02 или 57-12-04, - говорится в сообщении полиции.

Уважаемые читатели, а когда вы собираетесь менять в авто летнюю резину на зимнюю? Расскажите в комментариях!