Две улицы готовят к асфальтированию

В четверг, 10 октября, в Калуге продолжается ремонт дорог. О планах на день рассказали в городской управе.

К укладке верхнего слоя асфальта готовят улицу Пухова. Также там асфальтируют тротуары.

На Зерновой асфальт будут класть вечером. Но только в случае отсутствия дождя.

На Тульской и Глаголева продолжают устанавливать люки и ливневые решётки.

Кроме того, запланированы следующие работы.

ул. Ленина - ремонт съездов, восстановление тротуаров;

ул. Резванская - устранение пучин;

ул. Грабцевское Шоссе - восстановление бордюров, плитки за бордюрами в районе ж/д переезда.

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