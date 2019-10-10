Две улицы готовят к асфальтированию

В четверг, 10 октября, в Калуге продолжается ремонт дорог. О планах на день рассказали в городской управе.
К укладке верхнего слоя асфальта готовят улицу Пухова. Также там асфальтируют тротуары.
На Зерновой асфальт будут класть вечером. Но только в случае отсутствия дождя.
На Тульской и Глаголева продолжают устанавливать люки и ливневые решётки.
Кроме того, запланированы следующие работы.
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