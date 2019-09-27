Берегись, автомобили: какими улицами займутся на выходных

Городская управа Калуги опубликовала план по ремонту дорог на ближайшие три дня, с 27 по 29 сентября. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчик начнёт укладывать верхний слой асфальта. Первые подобные работы запланированы на улице Ленина.
На всех улицах, где ведутся работы, возможны ограничения движения, предупреждают в администрации.
Ремонт с 27 по 29 сентября:
Также в городской управе пояснили, почему на улице Ленина нанесли разметку до того, как уложен верхний слой асфальта. Оказалось, что участок от Баррикад до Карла Либкнехта не входит в программу нацпроекта. Там провели лишь ямочный ремонт.
Напомним, полностью завершить ремонт дорог в Калуге планировалось к 1 сентября. Но после смены подрядчика в документах фигурировала новая дата - 1 октября. А сейчас власти заявляют, что ремонт может затянуться и до декабря.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по поводу ремонта дорог? Пишите в комментариях!
|
Две улицы в центре Калуги перекроют из-за открытия фабрики 26.09.2019 16:28
Пуск троллейбусов №6 опять отложили 26.09.2019 16:12
Встретим зиму с ямами: что за день сделали на калужских улицах 26.09.2019 09:55
На Тульском шоссе ограничат движение из-за ремонта моста 26.09.2019 09:13
Смоленский переулок очистят от машин 25.09.2019 16:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: