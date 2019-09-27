Берегись, автомобили: какими улицами займутся на выходных

Городская управа Калуги опубликовала план по ремонту дорог на ближайшие три дня, с 27 по 29 сентября. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчик начнёт укладывать верхний слой асфальта. Первые подобные работы запланированы на улице Ленина.

На всех улицах, где ведутся работы, возможны ограничения движения, предупреждают в администрации.

Ремонт с 27 по 29 сентября:

ул. Глаголева - завершение ремонта колодцев (4 шт.), подготовка под ЩМА (щебёночно-мастичный асфальт) участка в районе ж/д переезда;

ул. Зерновая - завершение работ по подготовке под ЩМА (осталось 30%), ямочный ремонт дороги вокруг люков;

ул. Баррикад (от ул. Плеханова до ул. Ленина) - завершение ремонта колодцев (осталось 15 шт.), подготовка к асфальтированию съездов, ямочный ремонт;

ул. Плеханова - подготовка улицы под ЩМА;

ул. Пухова - асфальтирование тротуара, ямочный ремонт под бордюрный камень, завершение ремонта колодцев (2 колодца);

ул. Королева - завершение ремонта тротуара;

ул. Ленина - укладка ЩМА на участке от вокзала Калуга-1 до ул. К. Либкнехта;

ул. Ленина (от ул. Баррикад до ул. Кирова) - ямочный ремонт, розлив битума.

Также в городской управе пояснили, почему на улице Ленина нанесли разметку до того, как уложен верхний слой асфальта. Оказалось, что участок от Баррикад до Карла Либкнехта не входит в программу нацпроекта. Там провели лишь ямочный ремонт.

Напомним, полностью завершить ремонт дорог в Калуге планировалось к 1 сентября. Но после смены подрядчика в документах фигурировала новая дата - 1 октября. А сейчас власти заявляют, что ремонт может затянуться и до декабря.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по поводу ремонта дорог? Пишите в комментариях!