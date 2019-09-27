Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Суббота, 28 сентября
$ 64.42 0.13
70.32 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Улицу Марата перекроют для укладки асфальта

27.09.2019 22:29 0 261 Дмитрий Ивьев
Улицу Марата перекроют для укладки асфальта

Как мы уже рассказывали, на выходных в Калуге продолжатся ремонтные работы на дорогах. Изначально в списке фигурировали семь улиц. Однако вечером в пятницу стало известно, что в субботу, 28 сентября, будут укладывать верхний слой асфальта и на улице Марата.

Работы начнутся около 10:00, рассказал городской голова Дмитрий Разумовский. 

- Движение будет затруднено, - отметил он. - До позднего вечера должны закончить.

Работы будут вестись поэтапно на всем протяжении улицы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Берегись, автомобили: какими улицами займутся на выходных 27.09.2019 14:22

Две улицы в центре Калуги перекроют из-за открытия фабрики 26.09.2019 16:28

Пуск троллейбусов №6 опять отложили 26.09.2019 16:12

Встретим зиму с ямами: что за день сделали на калужских улицах 26.09.2019 09:55

На Тульском шоссе ограничат движение из-за ремонта моста 26.09.2019 09:13

Народные новости
2449 27
Скорп
7217 35
Pushnoj
6309 8
nalya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 28 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга
Городской рынок «Калуга»
сб 28 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 12:00
Осень в парке. Программа мероприятий
Центральный парк культуры и отдыха
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
вс 29 сентября, 14:00
Реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
вс 29 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр
пн 30 сентября, 17:00
Концерт-презентация «Триумф Муз»
Детская школа искусств №8

Для детей

сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 28 сентября, 16:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга
вс 29 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
пн 30 сентября, 17:00
Концерт-презентация «Триумф Муз»
Детская школа искусств №8

Концерты

вс 29 сентября, 19:00
JOLLY ROX
Мажор, бар
вс 29 сентября, 20:00
StendUP Алексей Квашонкин
Овертайм, паб
ср 02 октября, 19:00
«Триумф оперетты и мюзикла». Открытие 75-го юбилейного концертного сезона.
Филармония
чт 03 октября, 18:00
«Осенний калейдоскоп»
Детская школа искусств № 2 им.С.С.Туликова

Кино

Птичий дозор
Angry Birds 2 в кино
Тайна печати дракона
Герой
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора

ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона

ВТБ развивает сотрудничество с Группой RBI

Кредитный портфель ВТБ в Тульской области увеличился на четверть

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.