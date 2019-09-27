Улицу Марата перекроют для укладки асфальта

Как мы уже рассказывали, на выходных в Калуге продолжатся ремонтные работы на дорогах. Изначально в списке фигурировали семь улиц. Однако вечером в пятницу стало известно, что в субботу, 28 сентября, будут укладывать верхний слой асфальта и на улице Марата.
Работы начнутся около 10:00, рассказал городской голова Дмитрий Разумовский.
- Движение будет затруднено, - отметил он. - До позднего вечера должны закончить.
Работы будут вестись поэтапно на всем протяжении улицы.
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