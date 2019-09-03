Автомобилисты накрыли ковром люк на Тульской

Автомобилист Сергей Васильев выложил в группе Калуга за рулём видео, на котором запечатлен люк на улице Тульской. За пересечением с улицей Максима Горького его накрыли ковром.
Напомним, что это одна из тех улиц, которая вызвала наибольшее нарекания автомобилистов. Машины неоднократно застревали в люках и царапали днища из-за неожиданных перепадов дорожного полотна.
Пользователи соцсетей предположили, что после того, как чиновники заявили о приостановлении ремонта дорог в городе, жители решили латать проезжую часть своими силами.
Напомним, что в понедельник, 2 сентября, городские власти заявили о готовности расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимался ремонтом дорог в Калуге.
- Дороги никто не доделывает, - заявил первый заместитель городского головы Алексей Волков. - Работы ведутся по содержанию. Пока мы не разберёмся с данной организацией, никаких работ производиться не будет.
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