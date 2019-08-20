Очередные перекрытия: с вечера ограничат движение на Плеханова

Во вторник, 20 августа, в Калуге продолжат перекрывать движение на улицах из-за ремонта дорог. С 21:00 до 6 утра среды ограничат движение на улице Плеханова.
В указанное время на участке этой транспортной магистрали от пересечения с Кирова до перекрестка с Труда остановят движение в том числе и общественного транспорта.
- Водителей транспортных средств просим заранее выбирать пути объезда, сообщает отдел по безопасности дорожного движения управления городского хозяйства города Калуги. - Будьте внимательнее, выбирая пути следования.
Напомним, движение по калужским улицам перекрывают в связи с массовыми ремонтами дорожного полотна. Ранее, к примеру, закрыли улицу Ленина. Проблемы возникают не только у автомобилистов, но и пешеходов.
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