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Издевательство над пешеходами: как в Калуге людей отправляют под машины

18.08.2019 10:30 4 1534 Евгений Варакса, Фото автора.
Издевательство над пешеходами: как в Калуге людей отправляют под машины

Нынешнее лето в Калуге – одно из рекордных по количеству разрытий. Дорожники два месяца занимались улицами на окраинах, и только к августу добрались до центра. Городские власти уверяют, что к 31 августа всё будет готово. Что ж, осталось две недели, скоро проверим. А в этом материале хотелось бы вспомнить о других работах, которые вынуждают калужан каждый день рисковать своей жизнью.

В середине июля  городские власти вдруг решили, что нужно непременно потратить 11 миллионов на благоустройство сквера возле администрации на Ленина, 93. Проект оперативно представили общественности, пообещали красивые качели и зону для отдыха с люстрой Чижевского. Общественность слегка повозмущалась, почему, мол, именно здесь, а не где-то в другом месте, но протестовать не стала. Объект выставили на торги, правда, как оказалось, без качелей и люстры Чижевского. Подрядчик быстро нашелся. Дорожки оказались разрыты ещё даже до подписания контракта. Но о том, как будут во время благоустройства передвигаться пешеходы, похоже, никто думать не стал. 

Сквер здесь должен появиться через две недели - ко Дню города.

В середине недели старый тротуар перекопали и натянули красно-белые ленточки. И всё. Красный и белый цвета должны каким-то образом сами передавать калужанам информацию, как им перейти дорогу или хотя бы попасть на остановку.

Калужане – народ сообразительный. Ленточка натянута – пойдем по проезжей части. Не в болото же лезть.

С вопросом, почему часть проезжей части не огородили блоками и не выставили предупреждающие водителей знаки, мы обратились в городскую управу. 

Сначала из управления городского хозяйства последовал сухой ответ:

- Со стороны заказчика подрядчику выставлено требование об организации возможности беспрепятственного прохода пешеходов по данной территории. В случае невозможности организации данных мероприятий проход пешеходов в данном месте будет ограничен.

Как видно на фото, на Ленина, 93 наблюдается как раз второй вариант – «проход пешеходов в данном месте будет ограничен». Сами пешеходы об этом должны судить, наверное, по ленточке.

Мы все-таки уточнили у чиновников, почему никто не поставил себя на место пешеходов и не догадался, что люди не пойдут в обход, а будут выходить на проезжую часть. В этот раз в городском хозяйстве были более эмоциональны:

- Если люди не хотят беспокоиться за свою безопасность, то мы на это повлиять не сможем. Это к тому, что кому-то удобно ходить по проезжей части. Организация трафика пешеходов по проезжей части является недопустимой!

На улице Ленина люди предпочитают идти по дороге, нежели лезть в грязь.

К сожалению, люди не роботы. Если кто-то где-то подписал бумагу с распоряжением ходить в обход, это не значит, что все будут слушаться.

Давайте просто возьмем карту и посчитаем.

Допустим, вы идете вверх по улице Ленина, доходите до пересечения со Старичковым переулком, а дальше вам нужно прямо по Ленина. Возьмем за конечную точку остановку общественного транспорта под названием «Городская управа». 


Путь до начала проведения работ по благоустройству сквера.

Ещё пару недель  назад путь через две зебры и парковку перед администрацией составлял чуть менее 150 метров.

Теперь же вся пешеходная часть у горуправы перерыта. 


Альтернативные пути по тротуарам.

Если мы хотим двигаться не по дороге рядом с машинами, а по безопасным тротуарам, то местным жителям придется пройти более 500 метров. Маршруты показаны на картинках выше. Туристы и гости колыбели космонавтики и вовсе не поймут, что им делать.

Похожая картина на улице Баженова. Там в этом году наконец-то начали ремонт одного из корпусов Присутственных мест по адресу Старый Торг, 5.  

Улица Баженова.

И вот мы доезжаем до остановки с usb-розетками и табло или просто идем со стороны Каменного моста, переходим улицу Марата и встречаемся с той самой магической ленточкой. Она нам как бы намекает – ты туда лучше не ходи, там кирпичи на голову и всё такое.

Кирпич или машина?

Калужане про кирпичи понимают, и, конечно, идут в арку по проезжей части. И без того узкое место становится ещё опаснее.


Обычный путь.


Альтернативные варианты.

Повернуть назад можно, но, давайте будем честны, кто предпочтет вместо 145 метров шагать 510 или 340?

К счастью, пока на этих улицах обходится без жертв. Как среди пешеходов, так и среди водителей, которым в случае смертельного ДТП отправляться в колонию. Но после аварии все будут ругать недотеп-пешеходов, которые зачем-то вышли на дорогу. А их ведь заставили, оставив один на один с ленточкой и не предложив никакой альтернативы. Если нет возможности перекрыть часть дороги или организовать временный переход, то хотя бы таблички с надписью «Простите за временные неудобства, пройдите, пожалуйста, вот так и так, там очень красивые виды» было бы для кого-то достаточно. А ещё лучше - показать схему обхода и завлечь на него выставкой каких-нибудь фотографий на стенах домов. Но вернемся в реальность.

Дело не в этих двух улицах или конкретном городском чиновнике. Налицо системная проблема, когда о деталях не задумываются. «Ну, вы там как-нибудь обойдите, по травичке, с краешку, перепрыгните, развернитесь, а нам самим не надо, у нас машина служебная с водителем и вообще судьбу нации решать». С подрядчиков в Калуге, похоже, никто не требует организовать пешеходный трафик в безопасном виде. А им самим это и не надо, что абсолютно естественно. Они бизнесмены, им до Дня города ещё 11 миллионов зарабатывать... Такой подход пока работает, но надолго ли?

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Авторы
Евгений Варакса 
Фото автора.
Тэги: общество авто дороги фоторепортаж
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