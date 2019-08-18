Табло на новой остановке спрятали в «броню»

Как мы уже рассказывали, в начале августа на улице Баженова в Калуге у Каменного моста появился новый остановочный павильон. Его за свои деньги закупили представители бизнеса, чтобы в перспективе зарабатывать, размещая на одной из стенок рекламу. Главные изюминки новой остановки: табло, показывающее время до прибытия ближайшего транспорта, и usb-розетки для бесплатной подзарядки гаджетов. Однако уже через день табло исчезло.
Как нам пояснили в городской управе, бизнесмены начитались комментариев в интернете о калужских вандалах и решили укрепить табло.
И вот на днях укрепленный экран вернулся на свое место. Табло спрятали в железный корпус с передней прозрачной стенкой. Выглядит такая «броня» весьма надежно. Хулиганам придется сильно постараться, если они захотят вырвать табло.
В верхней части экрана пока сменяется три информационные надписи: время, дата и некая «-Er-».
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