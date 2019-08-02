Новая «умная остановка» осталась без электронного табло

Как мы уже рассказывали, на улице Баженова в Калуге установили новый остановочный павильон. Конструкцию оборудовали табло, на котором должно отображаться расписание транспорта, и usb-розетками. Однако в пятницу, 2 августа, калужане обнаружили, что электронное табло исчезло.

- Украли или взяли постирать? – появились комментарии в соцсетях.

Но, как оказалось, табло сняли инвесторы, которые и установили остановку.

- Инвесторы начитались комментариев в соцсетях о калужских вандалах и решили усилить конструкцию табло, чтобы оно прослужило долго, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ.

Ещё вчера табло было на месте.

Напомним, до конца года в центре города будет установлено ещё 7 таких остановок. Все они оплачены бизнесменом, который планирует зарабатывать за счёт продажи рекламы на скроллере.

Уважаемые читатели, а как вам такая остановка? Пишите в комментариях!