Новая «умная остановка» осталась без электронного табло

Как мы уже рассказывали, на улице Баженова в Калуге установили новый остановочный павильон. Конструкцию оборудовали табло, на котором должно отображаться расписание транспорта, и usb-розетками. Однако в пятницу, 2 августа, калужане обнаружили, что электронное табло исчезло.
- Украли или взяли постирать? – появились комментарии в соцсетях.
Но, как оказалось, табло сняли инвесторы, которые и установили остановку.
- Инвесторы начитались комментариев в соцсетях о калужских вандалах и решили усилить конструкцию табло, чтобы оно прослужило долго, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ.
Ещё вчера табло было на месте.
Напомним, до конца года в центре города будет установлено ещё 7 таких остановок. Все они оплачены бизнесменом, который планирует зарабатывать за счёт продажи рекламы на скроллере.
Уважаемые читатели, а как вам такая остановка? Пишите в комментариях!
|
Гостиный двор накроют крышей: представлены четыре проекта 02.08.2019 17:11
Разваливающийся Каменный мост подлатают ко Дню города 02.08.2019 16:00
Возле «Кота учёного» посадили дуб 02.08.2019 10:52
Скверопарк украсят деревянной ротондой 01.08.2019 15:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: