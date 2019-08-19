Езда с препятствиями: на улице Ленина сняли асфальт

В Калуге продолжают ремонтировать дороги. По весьма оптимистичным заявлениям чиновников, работы должны завершиться к 31 августа. Однако у многих калужан возникают опасения, что дорожники не управятся и за осень.

На днях верхний слой асфальта сняли на участке улицы Ленина – от Старого Торга до Старичкова переулка. Из-за большого количества колодцев, вокруг которых асфальт не снимают, водителям приходится или взбираться на внезапно появившиеся препятствия или змейкой маневрировать через встречку.

Кстати, дорожники пока так и не поставили никаких знаков, предупреждающих водителей о ремонтных работах.

На небольшом участке улицы Ленина расположено несколько десятков колодцев.

Никаких предупреждающих о ремонте знаков на улице не установлено.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этмоу поводу? Успеют отремонтировать дороги к 31 августа? Пишите в комментариях!