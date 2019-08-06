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После погони в Калуге на водителя составили 7 протоколов

06.08.2019 16:22 1 739 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
После погони в Калуге на водителя составили 7 протоколов

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 5 августа, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» водитель «Лады» не остановился по требованию инспектора, началась погоня. В итоге через несколько километров сотрудники полиции были вынуждены применить оружие – сначала стреляли в воздух, а потом – по колесам. «Лада» вылетела в кювет и перевернулась.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам подробнее рассказали о нарушителе. Мужчине 43 года. Освидетельствование показало, что он был пьян. Ранее он уже был неоднократно судим по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

После вечерней погони на нарушителя составили протоколы по семи статьям административного кодекса:

  • «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»;
  • «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами»;
  • «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;
  • «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»;
  • «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует»;
  • «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства»;
  • «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяном виде. Максимальное наказание по ней – 2 года колонии.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: авто
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