После погони в Калуге на водителя составили 7 протоколов

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 5 августа, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» водитель «Лады» не остановился по требованию инспектора, началась погоня. В итоге через несколько километров сотрудники полиции были вынуждены применить оружие – сначала стреляли в воздух, а потом – по колесам. «Лада» вылетела в кювет и перевернулась.
В пресс-службе УМВД по Калужской области нам подробнее рассказали о нарушителе. Мужчине 43 года. Освидетельствование показало, что он был пьян. Ранее он уже был неоднократно судим по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
После вечерней погони на нарушителя составили протоколы по семи статьям административного кодекса:
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяном виде. Максимальное наказание по ней – 2 года колонии.
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