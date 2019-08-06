После погони в Калуге на водителя составили 7 протоколов

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 5 августа, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» водитель «Лады» не остановился по требованию инспектора, началась погоня. В итоге через несколько километров сотрудники полиции были вынуждены применить оружие – сначала стреляли в воздух, а потом – по колесам. «Лада» вылетела в кювет и перевернулась.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам подробнее рассказали о нарушителе. Мужчине 43 года. Освидетельствование показало, что он был пьян. Ранее он уже был неоднократно судим по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

После вечерней погони на нарушителя составили протоколы по семи статьям административного кодекса:

«Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»;

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами»;

«Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;

«Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»;

«Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует»;

«Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства»;

«Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяном виде. Максимальное наказание по ней – 2 года колонии.