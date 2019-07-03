На шоу под Калугой разогнались до 700 км/ч - фоторепортаж

Автожир - дешевле лёгких самолётов и вертолётов. Один из самых безопасных летательных аппаратов.

В прошедшие пятницу и субботу под Воротынском впервые состоялся грандиозный слёт авиаторов. Реактивные и винтовые самолёты, автожиры и вертолёты покрупнее кружили в сумрачном небе над аэродромом «Орешково».

Погода не помешала

Несмотря на сильную облачность и дожди, XIV Всероссийский слёт любителей авиации — «СЛА 2019»— состоялся. В авиашоу, организованном энтузиастами Всероссийского авиационно-спортивного клуба «Альбатрос Аэро» (в состав которого входит и возрождающийся аэродром «Орешково») при поддержке администрации Бабынинского района, приняли участие более 20 крылатых и винтокрылых машин. В Калужскую область прилетели авиаторы не только из Москвы и Подмосковья, но и из Кронштадта и даже из Оренбурга и Уфы. Участников могло быть и больше. Однако некоторых лётчиков-любителей всё же испугал неблагоприятный прогноз погоды. И зря! День прилёта, конечно, не внушал оптимизма: небо было сплошь затянуто тучами, временами шёл сильный дождь. Но на следующий день Зевс смилостивился, дав возможность лётчикам вволю налетаться, а зрителям — получить громадное наслаждение от увиденного.

На высшем уровне

В четверг Орешково принимало экипажи. В пятницу состоялись церемония открытия, брифинг и тренировочные полёты. Губернатор Анатолий Артамонов благословил слёт.

Слёт — это не просто общение пилотов со всей страны. Это и выставка летательных аппаратов, оборудования и комплектующих, и проведение практических семинаров для заинтересованных лиц по актуальным вопросам авиационной отрасли, и возможность получить в одном месте необходимую информацию молодым пилотам и тем, кто планирует связать свою жизнь с небом.

В субботу для зрителей, которых, несмотря на практическое отсутствие какой-либо массовой рекламы, собралось на аэродроме немало, пилоты демонстрировали своё мастерство, выполняя фигуры высшего пилотажа.

Организаторы устроили экскурсии в утробы исторических самолётов и вертолётов — экспонатов музея под открытым небом, базирующихся на аэродроме. Можно было не только побывать внутри, но и посидеть за штурвалом. В Орешково ведётся восстановление объектов аэродромной инфраструктуры и создаётся тематический музейный комплекс.

Раритетов разных лет здесь собрано уже немало — настоящая история авиации. «Альбатрос Аэро» занимается активным поиском и реставрацией авиационной техники. Сейчас в России более 40 авиационных музеев. Однако музеи этого клуба, в том числе Орешково, уникальны! Некоторые экспонаты находятся в лётном состоянии и регулярно поднимаются в небо.

С песней — в небо!

Александр Лынник.

Александр Лынник — личность неординарная. Лётчик, путешественник, альпинист и музыкант. Устроил концерт, потрясающе исполнив знаменитые песни Владимира Высоцкого, свои собственные и пародии на известных певцов. К обеду организаторы выкатили полевую кухню, кормили гостей перловой кашей с мясом и угощали горячим чаем.

Подкрепившись, в течение трёх часов можно было любоваться пируэтами спортивных и лёгких одномоторных самолётов и вертолётов. Особенно впечатляли своими возможностями крохотные автожиры. Вокруг них на земле суетились владельцы и потенциальные покупатели. Договаривались с конструкторами о возможном приобретении винтокрылых чудо-машин с открытыми, как у кабриолетов, и закрытыми кабинами. Стоимость на заказ самого недорогого вертолётика, как удалось подслушать, варьировалась в пределах двух-трёх миллионов рублей. Малая авиация в России только-только зарождается. Владельцев одномоторных самолётов и вертолётов у нас примерно около 5 000 человек, тогда как в США зарегистрировано более 400 000 малых воздушных судов.

А полёты тем временем продолжались. Пилоты самолётов марки «Дельфин 3» и «Дельфин 10» из Кронштадта продемонстрировали парный разнотипный пилотаж. Потом делал пируэты «ПА-28 Арчер».

На десерт устроители оставили самое яркое зрелище — выступление пилотажной группы «Реакторы», состоящей из трёх экипажей, нашего местного Орешковского аэродрома! Владимир Лисняк, Антон Варёха и Антон Павлов, управляя учебно-тренировочными «Л 29», показали высококлассную программу с фигурами высшего пилотажа, в том числе — петлю Нестерова. Реактивные самолёты на минимальной высоте развивали максимальную скорость — до 700км/ч!

По мнению и организатров, повидавших немало («Альбатрос Аэро» создан в 2011-м), и искушённых зрителей, первый этап Всероссийского слёта в Орешково удался на славу. Второй этап пройдёт в Омской области с 18 по 20 июля на аэродроме п/п «Поповка». И как приятно, что там выступят и орешковские асы из Калуги.

Антон Варёха, Антон Павлов, Сергей Минигулов и Владимир Лисняк.