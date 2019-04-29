После громкого ДТП уберут проезд к торговому центру на Плеханова

Пожарный проезд к торговому центру на улице Плеханова в Калуге ликвидируют. Этого потребовали сотрудники ГИБДД на недавнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что, согласно схеме, в этой части улицы должен быть сплошной тротуар. Сотрудники полиции на заседании комиссии рассказали, что пожарный въезд появился после того, как здание было введено в эксплуатацию. Сначала, для того, чтобы через него автомобилисты не подъезжали к ТЦ, был установлен бордюр и бетонные ограждения, но потом они исчезли.

- Пожарный въезд на стоянку выходить не может, - подчеркнул начальник городской дорожной полиции Алексей МОСКАЛЕНКО.

Он напомнил, что именно в этом месте произошло резонансное ДТП, в котором пострадал полуторагодовалый ребёнок.

- Девушка в объяснении говорит: «Я хотела проехать на «Макавто», - добавил Москаленко.

Сначала депутаты скептически отнеслись к требованиям полицейского.

- Если мы оставляем примыкание, парковки в этом месте не будет, порядка 7 мест [придётся убрать], - отметил полицейский. - Я думаю, парковка важнее, калужане согласятся.

Тогда депутаты сразу заговорили о том, что пожарная машина сможет проехать и через бордюр. В итоге полицейские добились своего – проезд для легковушек в этом месте к ТЦ окажется закрыт.

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