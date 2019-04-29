Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Понедельник, 29 апреля
$ 64.71 0.03
72.09 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

После громкого ДТП уберут проезд к торговому центру на Плеханова

29.04.2019 15:18 6 1989 Елена Французова, Фото автора.
После громкого ДТП уберут проезд к торговому центру на Плеханова

Пожарный проезд к торговому центру на улице Плеханова в Калуге ликвидируют. Этого потребовали сотрудники ГИБДД на недавнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что, согласно схеме, в этой части улицы должен быть сплошной тротуар. Сотрудники полиции на заседании комиссии рассказали, что пожарный въезд появился после того, как здание было введено в эксплуатацию. Сначала, для того, чтобы через него автомобилисты не подъезжали к ТЦ, был установлен бордюр и бетонные ограждения, но потом они исчезли.

- Пожарный въезд на стоянку выходить не может, - подчеркнул начальник городской дорожной полиции Алексей МОСКАЛЕНКО.

Он напомнил, что именно в этом месте произошло резонансное ДТП, в котором пострадал полуторагодовалый ребёнок.

- Девушка в объяснении говорит: «Я хотела проехать на «Макавто», - добавил Москаленко.

Сначала депутаты скептически отнеслись к требованиям полицейского.

- Если мы оставляем примыкание, парковки в этом месте не будет, порядка 7 мест [придётся убрать], - отметил полицейский. - Я думаю, парковка важнее, калужане согласятся.

Тогда депутаты сразу заговорили о том, что пожарная машина сможет проехать и через бордюр. В итоге полицейские добились своего – проезд для легковушек в этом месте к ТЦ окажется закрыт.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: авто транспорт алексей москаленко
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Площадь Победы перекроют 29 апреля и 6 мая 26.04.2019 17:23

Новый мост через Яченку обойдётся в 230 миллионов 26.04.2019 17:08

Акимов предложил увеличить скорость на трассах до 110 км/ч 24.04.2019 09:46

Новые остановка и «зебра» появятся на Правом берегу 23.04.2019 10:12

Ремонт железнодорожных переездов собираются завершить к 1 мая 18.04.2019 12:48

Народные новости
774 5
Eagle
310 8
Lsqz
1204 5
VGA

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 30 апреля, 10:00
Открытие сезона в садовом центре «Цветы от Митрофанова»
Калуга
вт 30 апреля, 10:00
Индивидуальные приемы экстрасенса Константина Гришина
Калуга
ср 01 мая, 10:00
1 мая: полная афиша событий
Калуга

Для детей

пн 29 апреля, 19:00
Встреча "Как научить во всём сомневаться и полюбить науку?
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вт 30 апреля, 11:00
Спектакль «Кошкин дом»
Калужский театр кукол
пт 03 мая, 11:00
Как котёнок научился мяукать
Калужский театр кукол
ср 01 мая, 16:00
Майские праздники в антимузее
Безумная лаборатория

Концерты

пн 29 апреля, 19:00
Ансамбль танца «Образ». Вечер балета
Арена КТЗ, ДК
вт 30 апреля, 19:00
Пасхальный концерт «Светлый праздник»
Филармония
сб 04 мая, 17:00
«До последнего вдоха»
Калужский музей изобразительных искусств
вс 05 мая, 11:00
Пасхальный концерт хора храма Рождества Пресвятой Богородицы
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Кино

Домовой
Мстители: Финал
Миллиард
Большое путешествие
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге

19 апр 2019 15:44
Новости компаний

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Как выбрать дачные окна: основные критерии

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Как выгодно купить недорогой кондиционер

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.