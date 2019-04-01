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Девушка на «Киа» сбила коляску с ребёнком и разбила три машины

01.04.2019 09:57 3 2642 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.
Девушка на «Киа» сбила коляску с ребёнком и разбила три машины

Днём в воскресенье, 31 марта, на улице Кирова в Калуге у торгового центра произошла авария, в которой пострадал двухлетний ребёнок.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летняя девушка за рулём «Киа» ехала по Плеханова и при повороте налево на прилегающую территорию не пропустила женщину, которая перевозила в детской коляске двухлетнего мальчика.

После этого «Киа» врезался в «Фольксваген», «Форд» и «Дэу».

Пострадавшего ребёнка отвезли в больницу. Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что у малыша, возможно, сломана нога. По предварительной информации, молодая девушка-водитель могла перепутать педали.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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