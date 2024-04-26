Новые платные участки появятся на трассе М3 «Украина»

В январе началась подготовка реконструкции дороги в Московской области.

Работы пройдут от поселка Киевский до нынешнего начала платного участка в Малоярославецком районе. Завершиться реконструкция должна в 2026 году.

После этого проезд станет платным. При этом на территории Калужской области новых пунктов оплаты не будет, сообщил 25 апреля губернатор Владислав Шапша. При движении от Калуги в сторону Москвы деньги будут брать на территории Московской области.