В Калуге начали ремонтировать улицу Огарева

Верхний слой асфальта дорожники снимают с 25 апреля.

Там должны отремонтировать проезжую часть, тротуары, установить так называемые плавающие люки и заменить ограждение. Около детского сада «Алые паруса» установят новые искусственные неровности.

- До проведения дорожных работ, как и в прошлые годы, на этой улице Калужский водоканал заменил сети водоснабжения и водоотведения, а «Калугатеплосеть» провела замену тепловых сетей, - рассказали в управлении городского хозяйства. - Эти меры необходимы для долгосрочной эксплуатации дороги и исключения в ближайшие годы аварийных разрытий.