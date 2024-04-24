Уличные парковки в Калуге станут бесплатными на восемь дней

Изначально планировалось, что платить не понадобится на праздники – 1 и 9 мая.

Однако эти два дня власти решили дополнить 28-30 апреля и 10-12 мая.

Соответствующее постановление 23 апреля подписал городской голова Дмитрий Денисов.