В Калуге уличные художники распишут опоры Гагаринского моста

Опоры Гагаринского моста в Калуге отдадут под роспись уличных художников. В понедельник, 5 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- На днях выехали с уличным художником Деонисом Текко на место и решили, что опоры Гагаринского моста – вполне хороший вариант для граффити, - сообщил глава администрации. - Набережная уже сейчас популярна у калужан, а когда ее окончательно благоустроят, число посетителей, я уверен, возрастет в разы.

Гагаринский мост в Калуге.

По словам Денисова, первым шагом станет очистка поверхностей опор моста.

Видео со встречи Денисова с художником.

Напомним, ранее городские власти заявляли, что участок старой набережной Оки от Воробьевской переправы до Гагаринского моста будет очищен до 1 мая.

Напомним, художник Деонис Текко создал лава-лампы под мостом через Оку в Анненках. Однако в конце 2020 года подрядчик дорожной организации закрасил граффити. Позже после вмешательства городских и областных властей рисунки начали отмывать.