В Калуге вырубленные ясени заменят деревьями среднего размера

Как мы уже рассказывали, в ближайшие четыре года в Калуге вырубят около 6000 ясеней. Деревья заражены опасным вредителем – узкотелой изумрудной златкой. В среду, 24 февраля, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что заменять ясени будут не взрослыми деревьями, а саженцами среднего размера.

- Высадка взрослого растения совсем не гарантирует его стопроцентную приживаемость, а это большие риски, - отметил он.

Денисов также рассказал, что в 2012 году с такой же проблемой столкнулся Обнинск. Там вырубили 1800 деревьев. И побороть вредителя удалось.

- Есть несколько важных моментов, которые можно вынести, - рассказал глава администрации. - Ясень пенсильванский родом из Северной Америки. Он занесён в «Черную книгу флоры Средней России» и должен быть удалён с улиц города, так как активно вытесняет местные виды. Его вырубка – это даже хорошо, по мнению доктора биологических наук Алексея Стрельцова. Больные деревья в Обнинске заменили растениями, которые не сможет погубить златка, а она нападает только на ясени. Справиться со златкой и спасти какую-то часть деревьев, к сожалению, невозможно. Истребить вредителя поможет только полная вырубка больных деревьев. В Калуге большое количество деревьев поражены златкой. И, к сожалению, деревья эти не спасти. Но, как бороться с врагом, мы знаем. Уже весной начнем принимать незамедлительные меры, о которых расскажу чуть позже.

Тем временем

Почему массовая вырубка ясеней в Калуге может привести к экологической проблеме. Подробности.