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Почему массовая вырубка ясеней в Калуге может привести к экологической проблеме

Автор: Ольга Дымова. Фото из архива Людмилы Дорофеевой и из архива «Калужского перекрестка».
Опубликовано: 20.02.2021 18:55 6 1100
Почему массовая вырубка ясеней в Калуге может привести к экологической проблеме

Варварская обрезка ослабляет деревья и может привести к их гибели. Фото на сайте КП40 разместил читатель.

В 2021 году на улицах Калуги начнется массовая вырубка ясеней. Городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что деревья заражены опасным вредителем – изумрудной златкой, и единственная возможность избежать его распространения – точечная вырубка больного дерева и его утилизация. Таково требование Россельхознадзора.

Градоначальник пообещал, что без зелени калужские улицы не останутся: на месте срубленных больных деревьев посадят новые.

За 4 года в городе планируют удалить более 6000 ясеней, из них 1703 дерева на 65 улицах – уже в этом году. Новость вызвала волну паники в социальных сетях. «Здравствуй, лысая Калуга!» - написала одна из жительниц города.

Казнить нельзя помиловать

Неужели уничтожение деревьев – единственный способ борьбы с вредителем? Мы попросили прокомментировать ситуацию ландшафтного дизайнера Людмилу Дорофееву.

- Ясень – великолепное дерево средней полосы России, - говорит Людмила. -  У него красивая густая крона, он практически ничем не болеет и великолепно себя чувствует в загазованных местах. Он дает великолепную тень, под которой не нагревается земля. Ясень очищает воздух, выделяя огромное количество кислорода. Это дерево-долгожитель, которое может достичь возраста 150-300 лет. 

- Как определить, что ясень заражен златкой?

- Во-первых, видны характерные летные отверстия, которые оставляет жук. Это дырочка в коре диаметром около 5 мм, вокруг которой может быть коричневатая древесная мука. Понять, что дерево сухое и у него отходит кора, можно при помощи строительного резинового молотка: будет слышен пустой гулкий звук, как у барабана. Если появились летные отверстия златок, отходит кора и усыхает крона – дерево надо удалять. 

- Если убрать больное дерево необходимо, то как сделать это правильно?

- В соответствии с карантинными рекомендациями Россельхознадзора, необходимо не только в течение одного рабочего дня спилить больное дерево и убрать все до последней веточки, но и вывезти на утилизацию. Иначе вредитель разлетится на другие деревья. К сожалению, у нас нередко спиленные деревья лежат по нескольку недель. Очень важно проконтролировать, куда увезут дерево и как утилизируют. Вывезти в лес и бросить его там – недопустимо. 

Людмила Дорофеева и арборист Дмитрий Звонка обследуют деревья в Калуге.

Вырубка деревьев уже намечена на конец первого квартала этого года. Но зимой не каждый специалист отличит одну породу дерева от другой, живое дерево от мертвого и больное от здорового.  Еще летом мы с телевизионщиками осмотрели порядка двух десятков ясеней по тем адресам, что назвала горуправа, и не нашли ни одного пораженного дерева. Но я не исключаю, что ясеневая златка действительно появилась в Калуге, потому что городские деревья очень ослаблены. Важно понимать, что с полным уничтожением целой породы дерева мы теряем сотни растений, насекомых, грибов, связанных с ним симбиозом, птиц. А это уже серьезная экологическая проблема.

- Насколько оправданы столь жесткие меры борьбы с вредителем? Есть ли альтернатива?

- Обычно предписание Россельхознадзора о вырубке деревьев, пораженных изумрудной златкой, касалось только природных лесных массивов. Чтобы спасти большой массив, надо быстро ликвидировать очаг поражения – вырубить, вывезти и сжечь больные деревья. Там другого выхода нет. В городе ситуация немного другая, здесь редкая точечная посадка дерева. Планируют уничтожить 1703 ясеня. Это 20-30-метровые деревья-гиганты с огромной кроной. Их вырубка приведет к ухудшению качества городской среды. Улицы облысеют.  Даже если на место спиленных деревьев посадят саженцы, пройдет не менее 30 лет, пока они вырастут. Многие из нас этого уже не увидят. А сколько из посаженных молодых деревьев доживет до 30-летнего возраста – неизвестно. Мы видим по опыту прошлых лет, что многие из них погибают из-за отсутствия ухода. 

Если в городе есть живые ясени, их надо не вырубать, а принимать меры профилактики, вносить биоудобрения, обеспечить полив, вовремя удалять сухие ветки и многое другое.

Узкотелая изумрудная златка – опасный вредитель.

- В чем же, по-вашему, корень проблемы?

- Насекомые-вредители, в том числе ясеневая златка, в первую очередь атакуют ослабленные деревья. На протяжении 10 лет деревья в Калуге обрезали самым варварским способом. И вот результат – здоровых деревьев в городе практически не осталось. «Зеленый каркас» города посыпался - деревья начали массово умирать. 

Я много лет говорю о том, что уборкой города и озеленением должны заниматься отдельные службы, каждая со своим бюджетом. Нужна лаборатория и специальное оборудование для диагностики состояния деревьев. И, главное, нужны специалисты. Сегодня все новые посадки в городе ведутся хаотично, с большими нарушениями и непрофессионально. Город захлёбывается от сухостоя, не успевает удалять умершие деревья. Прибавьте к этому безграмотную обрезку и отсутствие ухода. В итоге мы получаем лысый город, и этот процесс необратим. Предписания и циркуляры нужно выполнять, но всегда с умом, думая о будущем. А пообещать компенсирующие посадки при полном отсутствии базы и специалистов, по меньшей мере, безответственно.

Парковки вместо деревьев. Или нет?

Чтобы узнать подробности о том, как будет проходить спил и утилизация больных деревьев и кто будет контролировать этот процесс, редакция обратились с запросом в Управление городского хозяйства города Калуги.

- Контроль над осуществлением мероприятий по спиливанию деревьев породы ясень, пораженных узкотелой изумрудной златкой, будет осуществлять комиссия по обследованию зеленых насаждений, - ответили нам.  -  В случае удаления дерева другой породы, в отношении лица (организации), выполняющего данные работы, может быть составлен Протокол о лесонарушении в части незаконной порубки зеленых насаждений и возмещении причиненного муниципальному образованию "Город Калуга" ущерба. 

Для утилизации деревьев, зараженных узкотелой изумрудной златкой, будет разыгран муниципальный контракт по выбору специализированной организации, которая и будет осуществлять прием и утилизацию древесных отходов (зараженных деревьев).

Пожалуй, главный вопрос, который волнует калужан: не получится ли так, что вместо спиленных деревьев в городе появятся новые парковки? Есть ли такие планы, и если да, то в каких именно местах они появятся?

- Данная информация не соответствует действительности. Таких планов нет, - заверили нас в Управлении городского хозяйства.

Наша справка

Узкотелая изумрудная златка – вредитель, личинки которого питаются камбием – мягким слоем под корой, где клетки делятся. Это небольшой жук темно-зеленого цвета с бронзовым отливом. Естественный ареал обитания златки – лиственные леса северо-восточного Китая, Тайвань, Корея, Япония, Монголия. В России жук встречается на Дальнем Востоке.

В середине 90-х годов ХХ века златку завезли из Юго-Восточной Азии в США и Канаду с древесным упаковочным материалом. В 2002 году интенсивное размножение вредителя привело к гибели более 20 млн деревьев ясеня в штате Мичиган (США) и провинции Онтарио (Канада).

В Москве первый очаг златки нашли около 15 лет назад, а 5-6 лет назад вредителя обнаружили и в Калужской, Тульской, Орловской и еще ряде областей. За пределами первичного ареала у златок отсутствуют естественные враги, способные контролировать численность вида.

Основные симптомы заражения златкой – характерные лётные отверстия на стволах и ветвях. У пораженных деревьев редеет крона, засыхают ветви, раньше желтеют листья, вдоль ствола развиваются вторичные побеги.

Автор: Ольга Дымова. Фото из архива Людмилы Дорофеевой и из архива «Калужского перекрестка».
Опубликовано: 20.02.2021 18:55 6 1100
Тэги: общество экология благоустройство людмила дорофеева
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