Более 6000 ясеней вырубят в Калуге за четыре года – опубликован полный список улиц

В 2021 году в Калуге вырубят 1703 ясеня, которые заражены опасным насекомым – изумрудной златкой. На их месте обещают посадить деревья других пород.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов объяснил вырубку требованиями Россельхознадзора – других способов борьбы со златкой нет.

Поддержал это решение и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он рассказал, что ранее с подобной проблемой вырубкой боролись в Обнинске. Шапша, напомним, как раз возглавлял администрацию Обнинска до назначения на должность главы региона.

Но вырубкой 1703 ясеней в Калуге не ограничатся. В четверг, 4 февраля, издание городской управы «Калужская неделя» опубликовало список улиц, на которых продолжится уничтожение ясеней в 2022-2024 годах. За этот период планируется срезать 4533 дерева.

В общей сложности с улиц города уберут более 6000 ясеней.

Вырубка ясеней в Калуге в 2022 году:

ул. Труда, пер. Труда – 38,

ул. Ф. Энгельса, пер. Ф. Энгельса – 42,

ул. Пушкина, пер. Пушкина – 32,

ул. Болдина – 48,

ул. Восточная, пр. Восточный – 22,

ул. Воскресенская, пер. Воскресенский – 9,

ул. Вилонова – 7,

ул. Герцена – 5,

ул. В. Андриановой – 7,

ул. Кутузова – 15,

ул. Набережная, ул. Набережная 2-я, пер. Набережный – 28,

ул. Красная гора – 13,

ул. Монастырская, пер. Монастрыский – 5,

ул. Подвойского, пер. Подвойского – 24,

ул. Болотникова – 14,

ул. Константиновых – 24,

ул. Чехова – 28,

ул. Алексеевская – 14,

ул. Поле Свободы, пер. Поле Свободы – 18,

ул. Багговута, пер. Багговута – 53,

ул. Калинина, пер. Калинина – 34,

ул. Кавказ, пер. Кавказ – 7,

ул. Кооперативная – 14,

ул. Окружная, пер. Окружной – 10,

ул. Вооруженного Восстания, пер. Вооруженного Восстания – 13,

ул. Билибина – 46,

ул. Баумана – 14,

ул. Зерновая – 37,

ул. 40 лет октября – 28,

ул. Киевка, ул. 2-я Киевка, ул. Киевская, пр-д Киевский, пер. Киевский – 38,

ул. Кибальчича – 33,

ул. Хрустальная – 46,

ул. Стекольная, пр. Стекольный, 1-й пер. Стекольный, 2-й пер. Стекольный – 42,

пер. Старичков – 2,

ул. Стеклянников Сад – 43,

пер. Старообрядческий – 6,

ул. Спартака – 11,

ул. Семеново Городище, пер. Семеново Городище – 7,

ул. Чапаева, пер. Чапаева – 21,

ул. Аллейная – 18,

ул. Добровольского – 22,

ул. Гоголя – 6,

ул. Яченская, пер. Яченский – 8,

ул. Знаменская – 31,

ул. Воронина – 13,

ул. Дарвина, пер. Дарвина, пр-д Дарвина – 5,

ул. Космонавта Волкова – 13,

ул. Космонавта Комарова – 10,

ул. Космонавта Пацаева – 11,

ул. Марата, пер. Марата – 4,

ул. Постовалова – 26,

ул. Поселковая, пер. Поселковый – 19,

ул. Тельмана – 9,

ул. Удачная, 1-й Удачный пер., 2-й Удачный пер., 3-й Удачный пер. – 39,

ул. Чернышевского – 6,

ул. Бутомы – 7,

ул. Цветочная – 5,

ул. Белинского – 22,

ул. Георгиевская – 27,

Турынино – 212.

Вырубка ясеней в Калуге в 2023 году:

Ждамирово – 289,

Новождамирово – 178,

Дубрава – 280,

Ольговка – 245,

Терепец – 211,

Азарово – 156,

Кубяка – 276,

Байконур – 249.

Вырубка ясеней в Калуге в 2024 году:

Северный – 276,

Малинники – 315,

Силикатный – 298,

Анненки – 43,

Калуга-2 – 37,

Правый берег – 270.

На месте вырубленных деревьев обещают посадить новые, которые изумрудная златка не сможет погубить.

Как отметил городской голова, это будут крупномерные саженцы ценных пород деревьев. Затраты на них в 2021 году запланированы на уровне 25 миллионов рублей. При этом деньги обещали выделить из областного бюджета.