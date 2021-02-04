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Более 6000 ясеней вырубят в Калуге за четыре года – опубликован полный список улиц
В 2021 году в Калуге вырубят 1703 ясеня, которые заражены опасным насекомым – изумрудной златкой. На их месте обещают посадить деревья других пород.
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов объяснил вырубку требованиями Россельхознадзора – других способов борьбы со златкой нет.
Поддержал это решение и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он рассказал, что ранее с подобной проблемой вырубкой боролись в Обнинске. Шапша, напомним, как раз возглавлял администрацию Обнинска до назначения на должность главы региона.
Но вырубкой 1703 ясеней в Калуге не ограничатся. В четверг, 4 февраля, издание городской управы «Калужская неделя» опубликовало список улиц, на которых продолжится уничтожение ясеней в 2022-2024 годах. За этот период планируется срезать 4533 дерева.
В общей сложности с улиц города уберут более 6000 ясеней.
Вырубка ясеней в Калуге в 2022 году:
- ул. Труда, пер. Труда – 38,
- ул. Ф. Энгельса, пер. Ф. Энгельса – 42,
- ул. Пушкина, пер. Пушкина – 32,
- ул. Болдина – 48,
- ул. Восточная, пр. Восточный – 22,
- ул. Воскресенская, пер. Воскресенский – 9,
- ул. Вилонова – 7,
- ул. Герцена – 5,
- ул. В. Андриановой – 7,
- ул. Кутузова – 15,
- ул. Набережная, ул. Набережная 2-я, пер. Набережный – 28,
- ул. Красная гора – 13,
- ул. Монастырская, пер. Монастрыский – 5,
- ул. Подвойского, пер. Подвойского – 24,
- ул. Болотникова – 14,
- ул. Константиновых – 24,
- ул. Чехова – 28,
- ул. Алексеевская – 14,
- ул. Поле Свободы, пер. Поле Свободы – 18,
- ул. Багговута, пер. Багговута – 53,
- ул. Калинина, пер. Калинина – 34,
- ул. Кавказ, пер. Кавказ – 7,
- ул. Кооперативная – 14,
- ул. Окружная, пер. Окружной – 10,
- ул. Вооруженного Восстания, пер. Вооруженного Восстания – 13,
- ул. Билибина – 46,
- ул. Баумана – 14,
- ул. Зерновая – 37,
- ул. 40 лет октября – 28,
- ул. Киевка, ул. 2-я Киевка, ул. Киевская, пр-д Киевский, пер. Киевский – 38,
- ул. Кибальчича – 33,
- ул. Хрустальная – 46,
- ул. Стекольная, пр. Стекольный, 1-й пер. Стекольный, 2-й пер. Стекольный – 42,
- пер. Старичков – 2,
- ул. Стеклянников Сад – 43,
- пер. Старообрядческий – 6,
- ул. Спартака – 11,
- ул. Семеново Городище, пер. Семеново Городище – 7,
- ул. Чапаева, пер. Чапаева – 21,
- ул. Аллейная – 18,
- ул. Добровольского – 22,
- ул. Гоголя – 6,
- ул. Яченская, пер. Яченский – 8,
- ул. Знаменская – 31,
- ул. Воронина – 13,
- ул. Дарвина, пер. Дарвина, пр-д Дарвина – 5,
- ул. Космонавта Волкова – 13,
- ул. Космонавта Комарова – 10,
- ул. Космонавта Пацаева – 11,
- ул. Марата, пер. Марата – 4,
- ул. Постовалова – 26,
- ул. Поселковая, пер. Поселковый – 19,
- ул. Тельмана – 9,
- ул. Удачная, 1-й Удачный пер., 2-й Удачный пер., 3-й Удачный пер. – 39,
- ул. Чернышевского – 6,
- ул. Бутомы – 7,
- ул. Цветочная – 5,
- ул. Белинского – 22,
- ул. Георгиевская – 27,
- Турынино – 212.
Вырубка ясеней в Калуге в 2023 году:
- Ждамирово – 289,
- Новождамирово – 178,
- Дубрава – 280,
- Ольговка – 245,
- Терепец – 211,
- Азарово – 156,
- Кубяка – 276,
- Байконур – 249.
Вырубка ясеней в Калуге в 2024 году:
- Северный – 276,
- Малинники – 315,
- Силикатный – 298,
- Анненки – 43,
- Калуга-2 – 37,
- Правый берег – 270.
На месте вырубленных деревьев обещают посадить новые, которые изумрудная златка не сможет погубить.
Как отметил городской голова, это будут крупномерные саженцы ценных пород деревьев. Затраты на них в 2021 году запланированы на уровне 25 миллионов рублей. При этом деньги обещали выделить из областного бюджета.
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