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Губернатор объяснил массовую вырубку деревьев в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 04.02.2021 11:28 7 599
Губернатор объяснил массовую вырубку деревьев в Калуге

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году в Калуге на 65 улицах планируют вырубить 1703 ясеня. Это связано с тем, что деревья заражены вредителем – изумрудной златкой. Новость вызвала волну паники в социальных сетях. А в четверг, 4 февраля, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- В августе прошлого года я шел по Социалистической улице в Калуге и своими глазами видел безжизненные деревья, - отметил он. - Не одно и не два, а пару десятков погибших от изумрудной златки ясеней. Они были на улицах, во дворах, на территории детского сада. Их нужно было вырубить, на самом деле, уже тогда. И вот сейчас, когда городской голова Дмитрий Денисов опубликовал решение вычистить город от убитых вредителем ясеней, оно начало критиковаться в соцсетях. Решение правильное, обоснованное, в интересах жителей города. Даже тех, кто сейчас предлагает «альтернативные мнения».
 
По словам главы региона, летом до погибших деревьев никому из критиков из соцсетей дела не было.

- Хотя их все видели, - подчеркнул Шапша. - Сегодня принято вроде бы очевидное решение, понятное любому здравомыслящему человеку. Простая логическая цепочка: дерево погибло - его надо спилить и посадить новое. Но, к сожалению, даже вокруг таких решений немедленно, как златки на ясенях, возникли «эксперты». Единственный эффект от их «мнений» – провоцирование ничем не обоснованных сомнений у людей. В Обнинске, когда назрела необходимость, было вырублено порядка 1800 погибших деревьев. На замену высаживаются новые. И они сейчас растут. Ни одно мертвое дерево от альтернативных мнений еще не ожило. Но уже хорошо, что ни одно новое не пострадало.

Фото пораженных деревьев на улице Социалистической, которое опубликовал губернатор.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 04.02.2021 11:28 7 599
Тэги: благоустройство владислав шапша экология
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