Памятник 600-летию Калуги станет мультимедийным после реконструкции в 2021 году

На прошлой неделе мы рассказывали, что в Калуге к 650-летию города установят мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей. Деньги на это выделить один из банков. Это сообщение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многие предлагали потратить эти деньги не на строительство новых объектов, а на реконструкцию тех, что пришли в упадок. В частности, речь шла о памятнике 600-летию Калуги – «шарике».

Ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Памятник 600-летию основания Калуги мы восстановим за счёт бюджетных средств, - написал он в Facebook. - В прошлом году разработан и согласован с органами охраны проект реставрации. От «проекта» по символическому участию калужан в данном деле никто не отказывался. Думаем, как увековечить фамилии горожан, принявших в нем участие. Пусть это будут 100 рублей.

Что касается фонтана, то Денисов отметил, что «дареному коню в зубы не смотрят».

Реконструкцию «шарика» собираются завершить ко Дню города – 28 августа. На данный момент готовы проект и смета.

Как сообщил Денисов, памятник 600-летию Калуги станет мультимедийным:

- Подсветка, проекторы на поверхность «шарика» в темное время суток. Проекция динамическая - вращающийся земной шар. Это было в ТЗ. Задача вполне выполнимая. В остальном - классическое сохранение объекта культурного наследия.

Также городской голова рассказал, что реконструкция «шарика» на особом контроле у губернатора Владислава Шапши.

- В прошлом году я регулярно отчитывался о ходе проектных работ. В этом году - активная фаза. Все получится! – уверен Денисов.

Напомним, о плачевном состоянии «шарика» мы рассказывали еще в конце 2018 года. На новость нашего сайта тогда отреагировал губернатор области Анатолий Артамонов. В августе 2020 года постамент памятника начал зарастать деревьями.