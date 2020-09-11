Владислав Шапша услышал жалобы людиновцев на благоустройство

В соцсетях жители Людиново жалуются на организацию работ по благоустройству городских общественных пространств в этом году. Особый резонанс вызвала реконструкция площади Победы, рассказал в пятницу, 11 сентября, на своих страницах в соцсетях глава Калужской области Владислав ШАПША.

- Со стороны районных властей, к сожалению, должного контроля за ситуацией не было, с решением проблемы затянули, - рассказал он. - Пришлось делать это уже на региональном уровне. Привлекли субподрядчиков, так как своих ресурсов у подрядной организации не хватало. Контролируем, чтобы объекты благоустройства были завершены в предельно сжатые сроки и с надлежащим качеством.