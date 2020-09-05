В Калуге завершилось благоустройство сквера у второй очереди музея космонавтики

В субботу, 5 сентября, на строительной площадке второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского глава региона Владислав ШАПША, заместители министра культуры России Сергей ОБРЫВАЛИН и Владимир ОСИНЦЕВ провели рабочее совещание с представителями подрядной организации.
Отмечалось, что реализация одного из самых масштабных региональных проектов, проводимого в рамках нацпроекта «Культура» близится к завершению.
Благоустройство сквера на прилегающей территории завершено.
Работы в здании второй очереди музея и на склоне вблизи стройки продолжаются и находятся на особом контроле руководства области. Для укрепления склона продолжается бурение свай и отсыпка грунта.
Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин обратил особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения графика работ.
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