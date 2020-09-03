В Калуге набережную Яченского водохранилища откроют 5 сентября

На утро субботы, 5 сентября, в Калуге запланированы соревнования по гребным видам спорта на новой набережной Яченского водохранилища, сообщает городская управа.
Это первые подобные старты и первое массовое мероприятие на обновлённой набережной.
- В рамках праздника пройдут показательные выступления на воде, заезды гребцов из ведущих вузов города, также запланирована спортивно-развлекательная программа, - отмечают в администрации.
Напомним, работы на набережной начались в начале лета. Затем городские власти публиковали эскизы общественного пространства.
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