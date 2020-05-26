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Дождались: набережную Яченского водохранилища благоустроят за 80 миллионов

Оксана ИВАНОВА , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 26.05.2020 15:47 5 654
Дождались: набережную Яченского водохранилища благоустроят за 80 миллионов

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся благоустройством набережной Яченского водохранилища в Калуге. Начальная стоимость контракта – 80 млн. 729 тыс. рублей.

Торги запланированы на 2 июня. Если они состоятся и подрядчик будет найден, то работы он должен выполнить в течение двух месяцев с момента подписания контракта. Таким образом прогуляться по обновлённой набережной калужане смогут уже ближайшей осенью.

Площадь участка, который предстоит благоустроить строителям, составляет 6,4 га. Сейчас на этой территории находятся автостоянка, прогулочная и зелёная зона.

Судя по техническому заданию, зонирование пространства выглядит примерно следующим образом: пешеходная зона разместится вдоль водохранилища. От воды её будет отделять ограждение. В центральной части предусмотрена парковка. Предполагается, что вдоль набережной также будет обустроена велосипедная дорожка. Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандуса.

Напомним, набережная Яченского водохранилища заняла первое место в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве. Оно прошло в Калуге 18 марта 2018 года. За приведение в порядок этой территории проголосовало почти 68 тысяч калужан. Несмотря на это, реализацию проекта по разным причинам откладывали несколько раз.

Сейчас на набережной калужского водохранилища ведутся работы по реконструкции ливнёвой канализации. Будет переложено пять существующих коллекторов, в двух местах установят очистные сооружения. Это решит многолетнюю проблему сброса в воду неочищенных стоков.

Оксана ИВАНОВА , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 26.05.2020 15:47 5 654
Тэги: благоустройство
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