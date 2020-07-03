Робот выяснит, кто воды Яченки закакал

В последнюю неделю июня главной темой обсуждения в калужском сегменте Сети стала презентация новой концепции набережной Яченского водохранилища, которую представил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Дискуссия вышла настолько жаркой, что временами даже выходила за рамки приличий. Городским властям ставили в претензию то, что чиновники даже не обсудили будущее набережной с горожанами, в то время как торги по проектированию благоустройства набережной состоятся уже 17 июля.

Как же так? Поинтересовались мы у городских властей.

Рекреационный каркас

- Сразу хочу оговориться, что пока выдвигать что-либо на общественное обсуждение слишком рано, - сказал нам по этому поводу временно исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий ДЕНИСОВ. – 17 июля станет известен подрядчик, который выполнит проектные работы по второму этапу благоустройства набережной. Мы планируем восстановить то, что было предусмотрено в семидесятые – восьмидесятые годы прошлого века. Тогда были выполнены элементы благоустройства в классическом стиле, берегоукрепление, прогулочные зоны. По сути, набережная задумывалась как рекреационный каркас города. То есть ось, вокруг которой, как ягоды на виноградной грозди, собираются какие-либо элементы, насыщающие смыслом окружающее пространство. К сожалению, не все задуманное было выполнено и вот сегодня мы исправляем эту историческую несправедливость и доделываем то, что было запланировано ещё в советские годы, но так и не было реализовано.

Под последним в первую очередь имеется ввиду освещение, которого, как известно, на набережной попросту нет. Оно появится на всем протяжении водохранилища. Помимо этого, отремонтируют асфальтобетонное покрытие на обеих прогулочных зонах – верхней и нижней для любителей активного отдыха, а именно велосипедистов и роллеров. Стоит отметить, что речь о плиточном покрытии не идет. Бетонное ограждение вдоль воды превратят в одну длиннющую лавочку. Его восстановят и зашьют деревом практически на всём протяжении.

Так же вдоль набережной водохранилища оборудуют точки подключения к электроэнергии для малого бизнеса и построят очистные для ливневых стоков.

Электричество и философские комнаты

- Наша цель – создать на набережной все условия для дальнейшего эволюционного развития этой территории, - говорит Денисов. – А без привлечения малого бизнеса это невозможно. В ближайшие год-два на набережной появятся малые архитектурные формы, которые будут установлены за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда».

Помимо этого, принято решение вернуть кафе у станции вейкбординга. Городские власти в настоящий момент ведут переговоры по привлечению малого бизнеса в сфере общественного питания, развлечений, спорта на новую территорию.

Решается вопрос и устройства туалетов на набережной. В настоящее время на рынке существует большое количество предложений по устройству блочно-модульных туалетов. Подобные решения будут на нашей набережной.

- Строительство стационарных туалетов, а также подключение к центральной системе водоотведения обойдется чрезвычайно дорого, - говорит Денисов. – Ближайшая точка подключения находится на высоте 15 метров от уровня набережной.

Современные блочно-модульные туалеты станут обязательным атрибутом предприятий общественного питания, работающих на набережной.

В настоящее время в рамках первого этапа реконструкции в порядок приведут 1,2 км набережной. В этом году приступят к оставшимся 1,3 км, в том числе и к ремонту лестницы, а также моста через Яченку к бору.

Чистая вода

Мы уже писали, что в рамках нынешнего проекта набережной строятся локальные очистные сооружения для ливневой канализации. Это, несомненно, положительно скажется на качестве воды, однако, чтобы сделать ее пригодной для купания, требуется больше.

- В Яченское водохранилище осуществляется сброс хозфекальных стоков из частных домовладений, - говорит Денисов. – Собственники врезались в ливневые коллекторы. Мы это знаем, и владельцам этих домовладений придется установить на своих участках биосептики.

Чиновники уверяют - определить, кто именно сливает содержимое своих унитазов в Яченку, будет несложно. В распоряжении горуправы появится водоканальский робот, с помощью которого обнаружат все незаконные подключения.

Но и этого будет недостаточно, так как дно водохранилища сильно загрязнено и его требуется почистить. Причем, прошлый городской голова Дмитрий Разумовский в свое время говорил, что к благоустройству набережной приступят только тогда, когда закончатся работы на дне, но, как мы видим, всё получилось наоборот.

Это противоречие городские чиновники объясняют просто. В прошлом году ещё не было известно, где будут складировать ил, поднятый со дна водоема. Одна из основных площадок находилась в таком месте, что если бы выбрали её, то проводить благоустройство до очистки дна было бы бессмысленным. Загадили бы всё.

- Областные власти, которые будут заниматься этими работами, прислушались к просьбам Городской Управы и местом временного складирования и обезвоживания ила был выбран северный берег Яченского водохранилища, - поясняет Денисов. - Таким образом, очистка дна никоим образом не помешает благоустройству набережной. Теперь эти работы уже точно не пересекутся.

2,7 километра защитного экрана

Подробности о том, как будет очищаться дно водохранилища, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. Эти работы намечены на 2021 – 2022 годы. Причем, от слива водохранилища, как планировалось ранее, было решено отказаться в пользу земснарядов.

Затраты на эти работы составят более 300 миллионов рублей. И здесь областной бюджет рассчитывает на поддержку федерального. Глава региона Владислав ШАПША уже направил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой включить расчистку Яченского водохранилища в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». И недавно проект этих работ получил положительное заключение госэкспертизы.

Как уже было сказано, расчищать дно будут с использованием земснарядов различной модификации без углубления и слива водохранилища.

- Планируемый объем изымаемых донных отложений составляет 467 235,5 м3, - сообщают в ведомстве. - В том числе: донные отложения V класса опасности – 422 728.3 м3, IV класса опасности – 44 507.2 м3. Для разделения участков расчистки водохранилища, на которых присутствуют донные отложения IV и V класса опасности, недопущения их перемещения и смешивания в процессе работ, предусматривается устройство плавающих иловых защитных экранов общей протяженностью 2,725 км.

О частном и общем

На словах и бумаге то, о чём говорит градоначальник и региональное минприроды, выглядит здраво. Всё-таки основная цель власти создавать условия для развития и эволюции, а планы властей насчет набережной Яченки вполне вписываются в эту логику.

Вместо поражающих воображение эскизов – освещение, современные туалеты и электричество для малого бизнеса. Вместо миллиардного проекта по спуску водохранилища – земснаряды и утилизация иловых отложений. Вместо плитки – асфальт для скейтбордистов и велосипедистов. Вместо вертолетной площадки – парковка.

С другой стороны, этого явно мало для того, чтобы сделать набережную полноценной рекреационной зоной. Здесь потребуется привлечение малого бизнеса, создание того, ради чего люди захотят туда идти.

Если вспомнить времена Союза, то центром притяжения набережной был сквер Волкова с его баскетбольными площадками, теннисными кортами и футбольным полем. Сейчас ничего этого нет. Из спорта – только вейкбординг да бег.

Нет и детских площадок, сооружений для скейтбординга, велобайка и прочих популярных у молодежи видов спорта.

Городские чиновники говорят, что на тот рекреационный каркас, который они закончат формировать в этом и следующем году, можно будет нанизывать множество разных проектов, наполняя каждый из них своим смыслом. И это кажется вполне осуществимым – 2,5 километра набережной позволяют реализовать самые разные фантазии.

Но вот как именно будет проходить процесс утверждения того, что нанизывать на рекреационный каркас, неясно до сих пор. А ведь именно отсутствие общественного обсуждения важных для города проектов является главным раздражителем, вызывает у горожан подозрения, недоверие и противодействие даже полезным для города проектам.

Тот же памятник Пушкину, который некоторые комментаторы встретили в штыки не потому, что он плохой, а потому что решили будто его установка на набережной вопрос уже решенный и власти даже выделили на него деньги. Из-за этого люди даже забыли общеизвестный факт – все памятники последних лет в Калуге устанавливаются только на спонсорские деньги.

И в заключение – о частном.

Будет очень интересно понаблюдать, как наши власти сумеют заставить жильцов частных домовладений поставить септики и прекратить сброс канализационных отходов в Яченское водохранилище.

Все-таки в том элитном квартальчике, о котором мы когда-то писали в репортаже «Как выглядит калужская Рублёвка» и который затрагивает это решение, живут далеко не самые бедные наши сограждане. И им эта идея вряд ли понравится.

Хотя кто его знает. Может, заставлять никого не потребуется, а, наоборот, от известия о планах на водохранилище калужскую элиту накроет волной патриотизма, так популярного нынче в высших кругах российского общества, и они все сделают без возмущений и конфронтации?

Как бы то ни было, но очищать водохранилище от всякой дряни и делать из него цивильное место отдыха давно пора. Не знаю как вы, а мне уже порядком поднадоело, что в черте Калуги есть только места отдыха у воды, а не в ней.