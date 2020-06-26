Почти половина родников в Калуге содержит кишечную палочку

В жаркую погоду спрос на родниковую воду особенно высок. В пригороде Калуги их много, как восходящих, так и нисходящих. Это гидрогеологическая особенность областного центра. Некоторые родники расположены на улицах города и активно посещаются горожанами. 34 из них были проверены на качество воды, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

- В целом на родниках областного центра отмечается ежегодное снижение концентрации нитратов, что является результатом экологического образования населения, проведения работ по благоустройству родников. Особенно это характерно для родников, которые освящены православной церковью и считаются святыми, - отмечает доктор биологических наук, профессор, научный руководитель Института естествознания Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Игорь Лыков. - Эти родники благоустроены, и чистота вокруг них поддерживается прихожанами. Например, в святом роднике в деревне Ждамирово концентрация нитратов снизилась за последние пять лет в 7 раз и сегодня в три раза ниже предельно-допустимой.

То же самое наблюдается в воде святого родника «Здоровец» в Березуйском овраге. Но на сегодняшний день концентрация нитратов в нем все же превышает допустимый уровень, а присутствие триады азота свидетельствует о продолжающемся поступлении загрязнений.

Из 34 обследованных родников 47,1% страдают хроническим общим микробным загрязнением воды и присутствием кишечных палочек, превышающих допустимые значения. В некоторых родниках, особенно находящихся на склонах оврагов, количество кишечных палочек в воде приближается к значениям сточной воды.