Новый сквер на улице Ленина доделали с двухмесячным опозданием

К пятнице, 1 ноября, в новом сквере на улице Ленина в Калуге завершились все работы.

На качели вернули сиденья, а у стены дома, украшенной баннером с Чижевским, возвели деревянные ступени амфитеатра.

Ранее на этой неделе, напомним, в центре сквера установили шестиметровый памятник люстре Чижевского. Конструкция изготовлена из нержавеющей стали.

Напомним, идея благоустроить это пространство впервые была озвучена в середине июля. Уже через пару недель, ещё до проведения торгов, на месте будущего сквера начались работы. На аукцион же заявилась только одна компания, которая и выиграла право вести работы более чем за 11 миллионов рублей.

Изначально чиновники заявляли, что сквер будет готов к 31 августа. Позже появилась информация, что работы могут затянуться до середины сентября. А затем и вовсе всё перенеслось на 1 ноября.