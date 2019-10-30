Громадную люстру Чижевского установили в Калуге

Новый сквер рядом с городской управой на улице Ленина украсили громадной люстрой Чижевского. Конструкцию из нержавеющей стали высотой около шести метров установили во вторник, 29 октября.
Правда, ионизировать воздух она не будет. Данный объект призван напомнить калужанам о работах почетного гражданина города Александра Чижевского. Полотно с его изображением, напомним, размещено на стене соседнего дома.
В темное время суток люстра будет подсвечиваться.
Открыть новый сквер обещают уже на этой неделе.
Единственная урна в районе нового сквера - на крыльце горуправы.
Качели уже покрасили, но самих сидений ещё нет.
Наружные стены конструкции приспособили под лавочки. У стены с Чижевским при этом возводится амфитеатр.
А вот время на часах застыло ещё несколько месяцев назад.
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