Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 30 октября
$ 63.83 0.04
70.78 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Громадную люстру Чижевского установили в Калуге

30.10.2019 12:19 20 2308 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Громадную люстру Чижевского установили в Калуге

Новый сквер рядом с городской управой на улице Ленина украсили громадной люстрой Чижевского. Конструкцию из нержавеющей стали высотой около шести метров установили во вторник, 29 октября.

Правда, ионизировать воздух она не будет. Данный объект призван напомнить калужанам о работах почетного гражданина города Александра Чижевского. Полотно с его изображением, напомним, размещено на стене соседнего дома.

В темное время суток люстра будет подсвечиваться.

Открыть новый сквер обещают уже на этой неделе.

Единственная урна в районе нового сквера - на крыльце горуправы.

Качели уже покрасили, но самих сидений ещё нет.

Наружные стены конструкции приспособили под лавочки. У стены с Чижевским при этом возводится амфитеатр.

А вот время на часах застыло ещё несколько месяцев назад.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: благоустройство фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Уцелела только одна: вандалы разломали скамейки на Золотой аллее 29.10.2019 08:36

Панно на улице Пушкина собираются реставрировать 24.10.2019 15:51

Вторую остановку с розетками и табло установили в Калуге 24.10.2019 12:20

Опубликованы 9 работ, которые на конкурсе опередил авангардный Гагарин 24.10.2019 11:20

Цветастого Гагарина забраковали: власти объявят новый конкурс 24.10.2019 09:08

Народные новости
685 8
Робин Гнобин
375 2
Робин Гнобин
248 5
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 20 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

чт 31 октября, 12:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

чт 31 октября, 19:00
«А любовь всё жива...»
Филармония
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Эверест
Текст
Малефисента: Владычица тьмы
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Где и как переводить редкие языковые пары

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Садовые райдеры: опции, разновидности, преимущества применения

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.