Качели, место силы и узкие дорожки: каким получился новый сквер на улице Ленина

На прошедших выходных в новом сквере возле городской управы на улице Ленина установили качели. В ближайшее время на территории должны убрать мусор, и сквер официально будет открыт.

Утром в понедельник, 14 октября, мы сделали фотографии того, что получилось и что не получилось у строителей.

Напомним, идея благоустроить это пространство впервые была озвучена в середине июля. Уже через пару недель, ещё до проведения торгов, на месте будущего сквера начались работы. На аукцион заявилась только одна компания, которая и выиграла право вести работы более чем за 11 миллионов рублей.

Изначально чиновники заявляли, что сквер будет готов ко Дню города. Позже появилась информация, что работы могут затянуться до середины сентября. А затем городской голова Калуги Дмитрий Разумовский рассказал нам, что работы должны быть завершены до 1 ноября.

При этом на сайте госзакупок размещен документ, в котором говорится, что подрядчик направил уведомление о завершении работ по благоустройству сквера 26 сентября. За то, что компания не справилась до 31 августа, её оштрафовали на 73 982 рубля.

Каркас качелей, по всей видимости, ещё ожидает покраска.

Такими качели обещали сделать летом, представляя калужанам проект.

Освещение в сквере монтировали уже вне рамок контракта по благоустройству. И качели, кстати, тоже.

На клумбах высажены многолетники.

В некоторых местах лавочки уже разъехались. Похоже, дерево не прошло испытание дождем.

Старые деревья оказались в ямах.

Пока на плитке в разных местах лежат провода. Люди ходят между ними.

Многие калужане опасаются, что большое количество открытого грунта в этом сквере будет вызывать пылевые бури и грязевые потопы. В отдельных местах лавочки уже грязные. Насчет пыли узнаем весной.

Торчащие провода и шланги не вызывают доверия.

Согласно схеме, в этом месте должно быть некое «Место озоновой силы». Пока непонятно, появится ли здесь люстра Чижевского. Либо это будет памятник люстре Чижевского. Либо заряжаться надо будет от проводов.

Комментируя предыдущие материалы на тему сквера, наши читатели указывали на небольшую ширину дорожек. Чтобы пройти, места вполне хватает. Но если с обеих сторон будут сидеть люди, во что пока мало верится, то места дйствительно будет впритык.

Станет ли этом место популярным у калужан, покажет время. И точкой отсчета, по всей видимости, стоит считать не октябрь и даже не ноябрь, а апрель-май следующего года. Когда потеплеет, и калужане начнут больше времени проводить на улице. Тогда и узнаем, удалось ли авторам проекта и непосредственным исполнителям угодить жителям города.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по поводу этого сквера? Будете ли там проводить время? Пишите в комментариях!