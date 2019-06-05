Калужанам предложат спроектировать набережную Оки

В понедельник, 10 июня, на площадке «Точка кипения-Калуга» состоится проектный семинар «Общественное задание на проектирование набережной Оки». Основная цель встречи сформулирована длинно – актуализировать текущее состояние территории, расположенной между Гагаринским и Пучкинским мостами, и выработать сценарии её дальнейшего развития с учётом мнения жителей Калуги.

- Разговоры о судьбе набережной Оки идут уже много лет, - говорят организаторы семинара. – Необходимость её строительства назрела давно. Своё видение этого объекта в разное время представляли проектировщики транспортных систем, архитекторы Калуги, федеральные градостроители. Однако всё это – мнение отдельно взятых специалистов, хоть и очень профессиональное. Мы же хотим услышать точку зрения тех, кто гуляет там по вечерам. Тех, кто живёт или работает рядом. Тех, кто хотел бы отдыхать в этом месте или тех, кто ждёт строительства удобных транспортных коридоров, которые позволят уменьшить городские пробки. Мы предлагаем вместе подумать над тем, какие объекты будут полезны жителям города в этом месте и как сделать их максимально популярными.

Работа семинара будет построена следующим образом: участники разобьются на несколько групп. Задача каждой – выработать и затем представить свой сценарий развития данной территории.

- Результаты этой работы будут проанализированы. Впоследствии они лягут в основу общественного задания на проектирование объекта уже профессиональными проектировщиками, - говорят организаторы встречи.

По их словам, на таких принципах строится работа в передовых городах мира и России. В частности, технологию так называемого соучаствующего проектирования активно использует Татарстан, что позволяет им строить парки, которые считаются лучшими в нашей стране.

Принять участие в семинаре могут все желающие. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию на сайте «Точки кипения».

Напомним, тема строительства набережной Оки обсуждается примерно 10 лет. В 2015 году даже начались было работы по проектированию этого объекта. Построить его планировали к 650-летнему юбилею Калуги.

Однако до финала проектировщики – специалисты из Санкт-Петербурга – так и не добрались. На одном из брифингов губернатор Анатолий АРТАМОНОВ по этому поводу сказал, что проектная организация «расписалась в своей несостоятельности».

Возникли и проблемы с финансированием: федеральный центр дал понять, что выделение средств на строительство капитальных сооружений к 650-летию Калуги не планируется. Постепенно разговоры о строительстве набережной сошли на нет. В последний раз эта тема обсуждалась публично на заседании градостроительного совета в мае прошлого года.

