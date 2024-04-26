В Калуге предложили убрать корабль на въезде в город

Он стоит на дамбе Яченского водохранилища.

- Корабль на дамбе, который встречает въезжающих в Калугу, стоит на этом месте уже 10 лет, - рассказал в пятницу, 26 апреля, городской голова Дмитрий Денисов. - Некоторые калужане считают, что он устарел и стоит его убрать.

Он предложил эту тему для обсуждения.

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