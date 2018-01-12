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Игнатьев – Артамонову: «Российские болельщики умеют болеть красиво»

12.01.2018 09:49 1 1111 Оксана КОЛОСОВА
Игнатьев – Артамонову: «Российские болельщики умеют болеть красиво»

Вице-президент московского футбольного клуба «Торпедо» Борис ИГНАТЬЕВ (на фото) прокомментировал накануне предложение губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА о запрете фанатского движения в его нынешнем виде. Как мы рассказывали, глава региона заявил об этом в интервью РИА Новости.

- Как мы запретили ИГ (запрещенная в России организация. – Прим. ред.), так и это можно запретить, - сказал, в частности, Артамонов. – Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать.

По мнению Бориса Игнатьева, делать однозначные выводы нельзя, а Кубок конфедераций-2017 доказал, что российские болельщики умеют болеть красиво.

- Я бы не стал делать такие однозначные выводы, - цитирует Игнатьева РИА Новости. – Есть масса болельщиков, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям. Они с удовольствием ходят на футбол, искренне болеют и поддерживают хорошую атмосферу. Мне понравилось, как всё достойно и красиво прошло на матчах Кубка конфедераций. Люди понимали, где и для чего они находятся, они приходили болеть, а не выплескивать негатив. Такая практика должна быть применена повсеместно.

Тренер ФК «Торпедо» добавил, что согласен с Артамоновым лишь отчасти: действительно, есть категория людей, к которым следует применять правоохранительную практику.

- Но хочу сказать, что это только кучка людей, - отметил Борис Игнатьев.


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Тэги: спорт футбол анатолий артамонов борис игнатьев

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