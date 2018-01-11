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Артамонов предложил запретить футбольных фанатов

11.01.2018 11:42 29 2050 Дмитрий Ивьев
Артамонов предложил запретить футбольных фанатов

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ считает футбольное фанатское движение недостойным явлением. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос о командах, которые могут базироваться в Калуге во время чемпионата мира по футболу.

- Я знаю, что одна команда уже изъявила желание к нам приехать, но назвать ее не могу, - приводит его слова агентство. - В основном, как в случае с туризмом, команды видят Москву, Санкт-Петербург и Сочи и хотят тренироваться там. Калугу они пока не знают. Приедут - хорошо. Если никто не приедет, нам же спокойнее будет. С ними ведь приедут фанаты, а это проблема. Когда на нашем стадионе играет команда из первой или высшей лиги, мы каждый раз беспокоимся в первую очередь за сохранность нашего стадиона, следим, чтобы фанаты не подрались. Вообще, это позор. Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, - недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно.

- Что делать с фанатским движением?

- Будь моя воля, я бы его запретил.

- Как?

- Как мы запретили ИГ (Запрещенная в России организация. – Прим. ред.), так и это можно запретить. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать. У нас в области тоже любят футбол, но у нас все цивилизованно. Футбольный клуб «Калуга» играет во второй лиге, там болельщики культурные. Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики.


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Тэги: спорт футбол анатолий артамонов

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