Новую площадку для паркура в Калуге обнесут забором

Площадка для паркура, которую планировали открыть при калужском Инновационном культурном центре, пока не работает. Об этом сообщили на пресс-конференции в ИКЦ в среду, 26 апреля. Запустят площадку только после того, как окружат забором, чтобы закрыть ее от несанкционированного доступа.
- Как только на ней мы начнем проводить занятия, здесь будет много народу, - пояснил решение министр культуры региона Павел СУСЛОВ. - Дети-зрители соберутся, и самое страшное, если они попробуют повторить.
Как подчеркнул министр, специалисты, которые будут обучать паркуру, в Калуге есть.
Эта площадка, как заявляют в ИКЦ, станет первой в России официальной площадкой для этого вида спорта.
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