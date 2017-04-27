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Новую площадку для паркура в Калуге обнесут забором

27.04.2017 15:22 7 694 Алёна Павлова
Новую площадку для паркура в Калуге обнесут забором

Площадка для паркура, которую планировали открыть при калужском Инновационном культурном центре, пока не работает. Об этом сообщили на пресс-конференции в ИКЦ в среду, 26 апреля. Запустят площадку только после того, как окружат забором, чтобы закрыть ее от несанкционированного доступа.

- Как только на ней мы начнем проводить занятия, здесь будет много народу, - пояснил решение министр культуры региона Павел СУСЛОВ. - Дети-зрители соберутся, и самое страшное, если они попробуют повторить.

Как подчеркнул министр, специалисты, которые будут обучать паркуру, в Калуге есть.

Эта площадка, как заявляют в ИКЦ, станет первой в России официальной площадкой для этого вида спорта.


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Тэги: спорт павел суслов

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