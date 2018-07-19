Калуга будет судиться с проектировщиками из Ярославля

В марте нынешнего года компания, которая делала для нашего города проект охранных зон, попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Восьмой месяц пошёл с того памятного дня, когда в Калуге разгорелся скандал вокруг проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, разработанного для нашего областного центра проектировщиками из славного города Ярославля. Именно они выиграли объявленный горуправой конкурс, снизив начальную стоимость муниципального контракта ровно в два раза — с 12 млн. до 6 млн. рублей.

Двоечный проект

Первыми с результатами работы проектировщиков ознакомились участники общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия. Сказать, что они были в шоке, — ничего не сказать.

— Представленный документ сначала нас удивил, потом поразил, а в конечном итоге сильно удручил, — так отозвался о проекте директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. — Был заказ только на корректировку — нам же представили концептуально новый проект. Ярославцы выкинули проект 1983 года и создали своё «видение» Калуги. В чём оно заключается? Исключение в принципе охранных зон, которые находятся возле каждого объекта культурного наследия и где запрещены любые виды деятельности: в первую очередь какая бы то ни было застройка. А если охранных зон нет, то можно строить практически впритык. Всё перевёрнуто с ног на голову! Когда я ознакомился с этим проектом, у меня странное чувство возникло: приходили немцы — город не уничтожили. Пришли ярославцы — и что останется от Калуги после них? При таком подходе она превратится в действительно современный, но абсолютно неисторический город. История исчезнет.

Позже общественность поддержало и руководство Калужской области. В конце декабря на совещании у тогдашнего заместителя губернатора Николая Калиничева городской управе рекомендовали отказаться от принятия результатов работы ярославских проектировщиков, поскольку они не соответствуют действующему законодательству и интересам государственной охраны объектов культурного наследия Калуги.

«Крайне опасен»

Общественный совет настаивал на том, чтобы муниципальный контракт с ярославскими проектировщиками вообще расторгли.

— Дорабатывать там нечего — его нужно переделывать! — убеждены калужские эксперты.

Точно такого же мнения придерживаются специалисты Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ (ГИИ) и аттестованные эксперты Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), которым стало известно о ситуации в Калуге. В феврале этого года они направили на имя губернатора Анатолия АРТАМОНОВА обращение с просьбой не принимать этот документ. Отрицательное экспертное заключение подписали 18 специалистов ГИИ МК РФ и ГИКЭ.

«Данная научно-проектная документация является неприемлемой по своему составу, содержанию, смыслу и выводам. Она выполнена на чрезвычайно низком, непрофессиональном уровне по нескольким позициям, — говорится в обращении. — Главным недостатком работы является её методическая несостоятельность. За основу «ткани» исторического города взяты не образующие его улицы и площади с комплексами их застроек (как это принято в РФ и во всём мире в проектах данного типа), а независимые «ячейки-кварталы». Каждый из них рассматривается изолированно от другого. Необходимо подчеркнуть, что из-за полной непроработанности исторического материала и изначальной методической неправильности этот проект не может быть исправлен. Его утверждение с условием «доработки» представляется невозможным и крайне опасным для исторической Калуги».

Никакой реакции

Особое внимание главы региона авторы письма обращают на следующий момент: «Кроме безграмотности и непрофессионализма проектировщики продемонстрировали откровенно незаконные действия: в декабре 2017 года ими был представлен заказчикам акт государственной историко-культурной экспертизы на рассматриваемую работу с поддельными подписями экспертов. Это открыто подтвердила эксперт ГИКЭ О. В. Рыжко, чью репутацию попытались опорочить».

Но, несмотря на скандал с подписями, договорных отношений с компанией из Яро­с­­лавля город не прервал. Этого не произошло даже после того, как в марте нынешнего года её внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

— Руководство Калуги могло расторгнуть контракт в одностороннем порядке, поскольку подрядная организация условия договора не выполнила, — говорит Виталий Бессонов. — Это обычная практика, к которой мы неоднократно прибегали в случае с недобросовестными подрядчиками. Но город не посчитал целесообразным сделать это, что вызывает некоторое недоумение.

Мы несколько раз пытались выяснить, почему город занял такую позицию. Но всякий раз в ответ на свои запросы получали из горуправы один и тот же дежурный ответ: «В настоящее время Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги работы у подрядчика не принимались, оплата не производилась. В адрес подрядчика направлен акт о несоответствии выполненных работ».

Финал уже скоро

Некоторая информация об этом документе стала известна в конце мая. На заседании градостроительного совета начальник областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ вскользь упомянул о том, что проект проходит корректировку и эта работа находится на заключительном этапе.

— По предварительной информации, она должна быть завершена в нынешнем году, — прокомментировал нам Чудаков. — До того как документ будет принят и подписан, его вынесут на общественное обсуждение. Информацию об этом разместят на сайте управления. В обсуждении смогут принять участие все желающие.

В начале июля мы отправили в горуправу ещё один запрос, касающийся проекта охранных зон. Кроме привычного: «работы у подрядчика не принимались, оплата по ним не производилась», в ответе появилось кое-что новенькое. Оказывается, правовой комитет Управления делами городского головы г. Калуги наконец-то начал исковую работу по расторжению муниципального контракта с компанией из Яро­с­лавля. Заявление в Арбитражный суд Калужской области поступило 9 июня. Первое судебное заседание назначено на 24 июля. То есть горуправе понадобилось больше полугода, чтобы созреть для решительных действий! А проектировщики-двоечники всё это время продолжали «ваять» очень важный документ, в соответствии с которым нашему городу предстоит жить несколько десятилетий.

Дословно

— Ярославские проектировщики декларируют неуважение к объектам культурного наследия, находящимся на территории Калуги. Тот проект охранных зон, который они представили в прошлом году, фактически был направлен на уничтожение объектов культурного наследия. Люди изначально не настроены на сохранение объектов. Пытаются путём манипуляции продавить какие-то свои интересы.

(Виталий БЕССОНОВ — на планёрке в городской управе г. Калуги, 25.06.2018 г.)

Эта статья была опубликована в №29 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.