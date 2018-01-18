Скандал с подписью: эксперт утверждает, что не заверяла экспертизу проекта охранных зон

Вокруг проекта охранных зон, разработанного для Калуги специалистами из Ярославля и получившего широкий общественный резонанс, похоже, назревает скандал. В Областное управление охраны объектов культурного наследия поступило письмо от эксперта Ольги Рыжко, подпись которой стоит под результатами историко-культурной экспертизой проекта.
Эксперт утверждает, что она никакого отношения к документу не имеет и что её подпись подделана. Информация об этом была озвучена накануне на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти.
- Фальшивая подпись или не фальшивая, может определить только эксперт, - прокомментировали нам в управлении. – Поэтому подтвердить данную информацию мы не готовы. Письмо от эксперта Рыжко в наше управление действительно поступало. Она утверждает, что не подписывала документ.
Впрочем, документ как таковой о прохождении проекта историко-культурной экспертизы до сих пор не получен, добавили в управлении по охране объектов культурного наследия.
- По действующему законодательству он должен быть представлен на электронном носителе, с электронно-цифровой подписью. Мы же получили некий документ на бумажном носителе, к тому же без подписи трёх экспертов.
Как будут развиваться события дальше, пока неясно. Ранее мы сообщали о том, что Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги работы у специалистов из Ярославля не принимало и не оплачивало их. Кроме того, в адрес подрядчика направлен акт о несоответствии выполненных работ. Вместе с тем и муниципальный контракт с ярославскими проектировщиками до сих пор не расторгнут.
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