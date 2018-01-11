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Калуга не приняла ярославский проект охранных зон

11.01.2018 12:31 1 699 Оксана КОЛОСОВА
Калуга не приняла ярославский проект охранных зон

В истории с проектом зон охраны объектов культурного наследия, который разработали для Калуги специалисты НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль), можно подвести промежуточный итог. Как нам сообщили в пресс-службе горуправы, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги, работы у подрядчика не принимались, оплата за неё не производилась.

- В адрес подрядчика направлен акт о несоответствии выполненных работ, - пояснили нам в пресс-службе. – В настоящее время считается не отменённым и действующим решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги». Как следствие, режимы охраны памятников культуры сохранены.

Напомним: члены общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия, изучив документ, разработанный ярославскими специалистами, жёстко раскритиковали его. По словам экспертов, среди которых есть историки, краеведы, архитекторы, ярославцы в принципе исключили в своём проекте охранные зоны, которые находятся возле каждого объекта культурного наследия и где запрещены любые виды деятельности, – в первую очередь какая бы то ни было застройка.

В случае принятия такого проекта Калугу уже в скором времени ожидает фронтальная многоэтажная застройка, в результате которой количество историко-архитектурных памятников уменьшится. При таком подходе, считают эксперты, областной центр через несколько лет превратится в современный, но абсолютно неисторический город. Специалисты убеждены, что принимать проект в таком виде недопустимо.

Позже общественность поддержало и руководство Калужской области. На совещании у заместителя губернатора Николая КАЛИНИЧЕВА было принято решение рекомендовать городской управе отказаться от принятия результатов работ ярославских проектировщиков ввиду несоответствия действующему законодательству и интересов государственной охраны объектов культурного наследия Калуги.

Впрочем, окончательную точку в этой истории ставить рано. Зоны охраны, утверждённые в 1983 году, устарели и нуждаются в корректировке. Вероятно, городская управа начнёт поиск нового подрядчика на разработку другого проекта. Однако гарантий, что следующие торги не выиграет ещё одна недобросовестная организация, к сожалению, нет никаких.


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Тэги: благоустройство

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